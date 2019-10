Ny gejst hos skuffende North

Det er danske hold i underdog-rollen, når de første kampe ved StarSeries-turneringen i Tyrkiet går i gang.

North, som ligger historisk lavt på verdensranglisten som nummer 18, skal møde mousesports, hvor danske Finn ‘karrigan’ Andersen er ingame leader.

Men selv om det bliver svært, mener holdets træner, Torbjørn ‘mithR’ Nyborg, at holdet er klar til det, der venter.

- Vi føler os klar, men vi er klar over, at det er en svær turnering. Det vigtigste for os er at fokusere på en enkelt kamp ad gangen, og vores første kamp er mod mousesports, der er en svær modstander, men som vi godt kan slå. Det første mål er at gå videre fra gruppen, og det skal vi selvfølgelig tro på, siger ‘mithR’.

Holdet spiller sin første store LAN-turnering uden den tidligere ingame leader Valde ‘valde’ Vangså, som har forladt holdet.

Han er blevet erstattet af René ‘cajunb’ Borg, der har fundet sig godt til rette på holdet, og som også har hjulpet på holdets moral, fortæller ‘mithR’:

- cajunb har udfyldt den rolle, vi mangler, rigtig godt. Hans erfaring og humør i spillet hjælper resten af spillerne til at yde det ekstra, der skal til for at vi når vores mål, og han er med til at holde disciplinen, gejsten og viljen oppe i pressede situationer.

Om udskiftningen for alvor bærer frugt bliver prøvet af, når North og mousesports mødes klokken ni mandag morgen.

Heroic skal først i aktion tirsdag, og det er nok meget godt. Holdet har søndag aften spillet finale i Rotterdam ved turneringen Dreamhack Open. En kamp, hvor de måtte se sig besejret af den østeuropæiske overmagt CR4ZY.

Holdet får derfor mulighed for at samle tankerne og fordøje nederlaget bare en smule, inden de møder kasakhiske AVANGAR tirsdag klokken 12.30.