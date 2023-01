Ny træner får perfekt start

POWER Ligaen Sæson 22 blev mandag aften skudt i gang med et brag, da der var tre kampe på programmet.

Aftenen startede ud med et opgør mellem MASONIC og Prosapia, hvor førstnævnte var storfavoritter inden kampen.

Den skulle dog vise sig at blive en hel del tættere end først antaget, da det var Prosapia, der kom klart bedst fra start og så ud til at tage fusen på MASONIC, som er forsvarende mestre.

Det lykkedes dog for MASONIC at finde takterne frem, og som vi kom længere ind i kampen, blev det bedre og bedre for Andreas 'blaq' Elversøes tropper.

Derfor var det til sidst også de forsvarende mestre, som kunne tage en 19-17-sejr.

Fantastisk debut for ny Tricked-coach

Mandagen bød også på et gensyn med en gammel kending i POWER Ligaen.

Sebastian 'larsen' Larsen, som tidligere har spillet for blandt andre Tricked, var nemlig tilbage som coach for Tricked-mandskabet, og mandag aften var det første kamp som Tricked-træner i POWER Ligaen.

Her gjaldt det først et opgør mod Atlantic, inden MASONIC ventede kort efter.

Det skulle vise sig at blive to hårde dueller, men Tricked var stærkest i begge kampe.

I opgøret mod Atlantic tog Tricked en 16-14-sejr, og i kampen mod MASONIC tog de en storføring på hele 9-0. Endnu en gang fik MASONIC kæmpet sig tilbage, men Tricked lukkede opgøret 16-13, hvilket sikrede 'larsen's perfekte debutdag som coach i POWER Ligaen for vaskebjørnene.

Her ligger de nemlig nummer et efter første spilledag med seks point ud af lige så mange mulige og med en sejr over de forsvarende mestre fra MASONIC.