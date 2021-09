Nye beviser: Danske topspillere involveret i stor skandale

Nye informationer peger på, at den omdiskuterede træner Nicolai 'HUNDEN' Petersen ikke var alene om at snyde for Heroic, der i dag er det bedst rangerede danske Counter-Strike hold

Nye informationer, som TV 2 har modtaget, peger på, at alle spillere på Heroics Counter-Strike-hold kendte til snyd med den såkaldte 'coach-bug', der gjorde det muligt for holdets daværende træner, Nicolai 'Hunden' Petersen, at se visse steder på banerne og på ulovlig vis udnytte det til holdets fordel.

I første omgang tog træneren al skyld, da det blev opdaget, at holdet havde snydt, men nu har Nicolai Petersen fået nok, og han har derfor fremlagt informationer for TV 2, der tyder på, at han langt fra var alene om at snyde.

- Jeg er blevet truet på min sikkerhed til at tage hele skylden og dække over organisationen. Jeg har fået nok nu, siger ’HUNDEN' til TV 2.

Nu har HUNDEN, der egentlig vendte tilbage som holdets træner efter en étårig karantæne - men siden er blevet fyret, fremvist en samtale mellem ham og Nikolaj 'niko' Kristensen, der i dag spiller for OG, men på daværende tidspunkt spillede for Heroic.

Her skriver 'niko' blandt andet:

'Alle på holdet vidste det. Måske ikke første gang. Men efter. Alle vidste det'.

Stjernespiller kan have hjulpet

Et andet muligt bevis, som TV 2 Sport har set, tyder på, at Heroics stjernespiller 'René 'TeSeS' Madsen' har hjulpet HUNDEN til at snyde.

En server-datafil fra Heroics kamp mod Team Spirit viser, at TeSeS var den eneste spiller, der var på serveren sammen med træneren på et tidligt tidspunkt, før kampen begyndte.

Her kan han have hjulpet træneren til at opnå den position, der gjorde det muligt at få et godt overblik over banen.

Data viser også præcis hvilket tidspunkt, HUNDEN aktiverede coach-buggen.

Tidligere har træneren sagt, at de, der har forstand på Counter-Strike, godt kan se, at han har fået hjælp af en anden til at opnå sin position på banen.

Det krævede nemlig, at han inde i spillet hoppede op på en anden spiller for at få et bedre overblik.

TV 2 har angiveligt talt med en af verdens førende dommere i Counter-Strike, der siger, at forklaringen 'helt sikkert giver mening'.

Joachim Haraldsen, der er CEO for Omaken Sports AS, som ejer Heroic, afviser beskyldningerne, ligesom han har afvist alle tidligere beskyldninger fra HUNDEN.

Han nægter at kommentere beskyldningerne, før han har set faktiske beviser, men han lover, at man vil samarbejde med ESIC, der er den kontrolinstans, der skal gennemgå beviserne.

Hverken 'niko' eller 'TeSeS' har ønsket at kommentere sagen.