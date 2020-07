Nye beviser: Øland under voldsomt pres

Mads Øland, der er direktør i den globale Counter-Strike-spillerforening, CSPPA, er havnet i problemer.

Forleden kom det nemlig frem, at Counter-Strike-turneringen Flashpoint måtte trække 165.000 dollars (1,1 mio. kr.) tilbage.

Det skete, da man fattede mistanke, om 'konkurrerende interesser' og 'manglende respons' i CSPPA.

Nu har esports-mediet HLTV.org fundet nye beviser, der på ingen måder er til gavn for den tidligere mangeårige direktør for Spillerforeningen i fodbold.

CSPPA spillede nemlig en afgørende rolle for, at Patrick 'es3tag' Hansen havnede på det succesrige danske hold Astralis. Det fortæller kilder tæt på transferen til mediet, hvor de samtidig hævder, at CSPPA var en direkte årsag til skiftet.

Legede agenter

Helt konkret er CSPPA under anklage for, at folk i foreningens ledelse har ageret agent for en række spillere. Det afslørede dokumenter, som Counter-Strike-mediet DBLTAP var kommet i besiddelse af.

Angiveligt blev spillere på cs-go-mandskabet Heroic rådgivet af folk i CSPPA-ledelsen til at argumentere for højere løn, da de skiftede til FunPlus-mandskabet. I hvert fald mente Flashpoint at vide dette, og derfor skred de til handling og gik til offentligheden med historien.

Foto: Helena Kristiansson

Men her stopper festen ikke. For ifølge HLTV's beviser rådgav CSPPA spillere på Astralis på samme måde, som tilfældet med Heroic.

Dette skete til trods for, at Astralis-spillerne under normale omstændigheder ville have agenter fra foreningen for danske elitesportsudøvere (D.E.F.). Her er de nemlig blevet rådgivet af D.E.F. siden 2017 helt uafhængigt af andre foreninger skulle man ellers tro. Men CSPPA-ledelsen valgte alligevel ifølge HLTV's oplysninger at være agenter for spillerne.

Afviser

CSPPA afviser dog over for HLTV.org, at de har haft noget med de omtalte transfers at gøre. Ligesom de også afviser at have leget agenter for spillerne. Desuden fortæller de, at ledelsens ageren i sagen falder helt i tråd med retningslinjerne.

Forleden gik CSPPA også til tasterne på Twitter og fortalte, at beskyldningerne fra Flashpoint var grundløse.

'Jeg kan videre bekræfte, at de grundløse beskyldninger fra Flashpoint mod CSPPA er totalt urelaterede og ingenlunde fritager Flashpoint fra deres forpligtelse til at betale,' skrev Martin Dahl Pedersen, som er advokat for foreningen, i opslaget på Twitter.

Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få en uddybende forklaring fra på opslaget fra Mads Øland, men han havde ikke yderligere kommentarer.