Nyt blod til fransk storhold

Det er en krævende gesjæft at spille Counter-Strike på det højeste niveau, og det måtte Alex ’ALEX’ McMeekin sande tidligere på måneden, da han valgte at forlade det franske hold Vitality.

Livsstilen og kravene til at være professionel var simpelthen for høje til den 24-årige brite, der var den eneste ’udlænding’ hos Vitality, der for nylig faldt til en 9. plads på verdensranglisten efter en sløj start på 2020-sæsonen.

Det tomme sæde hos franskmændene skulle dog ikke stå tomme længe, for holdet har i stedet valgt at give den blot 17-årige Kévin ’misutaa’ Rabier. Samtidig overtager Dan ’apEX’ Madesclaire rollen som holdets kaptajn.

Vitalitys nyeste medlem har længe været nævnt som en spiller med en lysende fremtid, men på grund at sine studier har han først for alvor valgt at kaste sig ind på den professionelle scene nu.

Og hans hidtidige LAN-resultater kan da også være et varsel om et højt niveau. De to gange, som ‘misutaa’ har spillet LAN-turneringer, er han sluttet med en rating på over 1.30. Derfor er der også høje forventninger til den unge mand, der selv skriver følgende om sin nye aftale.

- Jeg er begejstret for at fortælle, at jeg slutter mig til Vitality. Jeg kan slet ikke vente med at komme i gang med at spille med gutterne. I kan regne med, at jeg spiller med hjertet i hvert øjeblik i forsøget på at leve op til forventningerne.

Det ’nye’ Vitality spiller for første gang sammen ved ESL Pro League Season 11, der begynder den 16. marts.

Holdet består nu af Richard ’shox’ Papillon, Cédric ’RpK’ Guipouy, Dan ’apEX’ Madesclaire, Mathieu ’ZywOo’ Herbaut samt Kévin ’misutaa’ Rabier.

