Nyt superhold på plads

Onsdag blev det endelig officielt, at organisationen OG er tilbage i CS:GO.

I gennem flere måneder har rygterne svirret, og OG har ikke selv gjort meget for ikke at puste til rygterne. Onsdag kunne man så læse på organisationens hjemmeside, at holdet for den kommende sæson er på plads.

Ikke uventet er der en dansker med på holdkortet.

24-årige Valdemar 'valde' Bjørn Vangså, der for få dage siden blev solgt fra North, er nemlig med ombord på den nye CS:GO-skude.

Om det nye hold skriver OG således:

- Vi er stolte over at kunne sige velkommen til vores nyeste hold. Spillerne har vist alle de kvaliteter, som vi kræver. Dedikationen, det hårde arbejde og det utrolige talent, som de allerede har vist, beviser, at der altid er en plads til dem hos OG.

Udover 'valde' består det nye OG af Nathan 'NBK' Schmitt, Aleksi 'Aleksib' Virolainen, Issa 'ISSAA' Murad og Mateusz 'mantuu' Wilczewski.