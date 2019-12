Officielt: 12 stjernehold i nyt CS:GO-format

Blot få timer før BLAST Pro Series Global Final, har turneringsarrangørerne sat navne på de CS:GO-hold, som næste år kommer til at konkurrere i det nye turneringesformat.

Allerede tidligere på efteråret stod det klart, at der vil komme ændringer fra det format, som har kørt i 2018, og som lige nu spilles i Bahrain.

12 af verdens mest profilerede CS:GO-organisationer kommer til at kæmpe om en samlet præmiepulje på knap 30 millioner kroner. Der vil være 6,5 millioner kroner til den samlede vinder af de to sæsoner i 2020.

Første event bliver i London i januar.

Om det nye BLAST Premier udtaler Robbie Douek, CEO for BLAST, at det vil skabe bedre engagement for fans.

- Det nye format er mere engagerende, hurtigt og nemmere at forbruge. Vi er begejstrede for de verdensklassehold, som er med, og vi kan ikke vente med at komme i gang til januar.

Det eneste, danske hold, som umiddelbart medvirker i næste års BLAST Premier, er Astralis.

Om deltagelsen udtaler Nikolaj Nyholm, co-CEO hos Astralis, at fans verden over roligt kan se frem til de kommende events i 2020.

- Måden BLAST har placeret sig på som turnering og format er virkelig spændende. Det giver seere og fans mulighed for at planlægge bedre og se en masse kampe mellem nogle af de største hold, hvor alt er på spil. Vi glæder os meget til at deltage i turneringen med Astralis, og det jeg også at alle fansene roligt kan gøre.

BLAST Premier offentliggør den 19. december gruppeinddeling, datoer og yderligere turneringsdetaljer.

De 12 hold, som er blevet offentliggjort, er følgende:

Astralis

100 Thieves

Complexity

Evil Geniuses

FaZe Clan

G2

MIBR

NaVi

Ninjas in Pyjamas

OG

Team Liquid

Team Vitality