Officielt: Astralis henter ny spiller

18-årige Philip ‘Lucky’ Ewald er ny mand på Astralis’ CS:GO-hold.

Det skriver den danske esports-organisation mandag formiddag i en pressemeddelelse.

Den danske spiller kommer til holdet, efter et særdeles succesfuldt ophold hos det danske POWER Ligaen-hold, Tricked, med hvem han har vundet POWER Ligaen to gange i streg og blevet kåret som ligaens bedste spiller begge gange.

‘Lucky’ selv har gennem flere år markeret sig på den danske CS:GO-scene som et af de allerstørste talenter. Og den unge spiller er da også glad og stolt over, at han nu tager endnu et skridt op ad karrierestigen.

- Jeg har været sindssygt glad for at være i Tricked og har meget at takke dem og mine medspillere for. Man niver sig alligevel lidt i armen, når Astralis banker på døren. Det er uden sammenligning den største danske esportsorganisation og samtidig en af verdens mest professionelle. Det har jeg selv mærket både på kontoret og i Astralis Nexus hvor vi optog min præsentationsvideo, fortæller ‘Lucky’.

Den 18-årige nyslåede Astralis-spiller spiller netop samme position i spillet som holdets tidligere superstjerne, Nicolai ‘device’ Reedtz, som blev solgt til NIP i april, men ‘Lucky’ vil gøre tingene på sin egen måde.

- Jeg ved godt, folk vil sammenligne mig med ‘device’, men der er jo ingen, der kan gøre det samme som ham. Jeg kan forhåbentlig vise hvem jeg er, og hvad jeg kan og bidrage til holdet på min måde, siger han.

Hos Astralis er der naturligt nok glæde over, at ‘Lucky’ i fremtiden skal tørne ud for storholdet. Ifølge sportsdirektør hos Astralis Kasper Hvidt, så har de gennem et stykke tid holdt øje med den unge dansker.

- Philip er en ung spiller, der længe har vist, at han indeholder et enormt potentiale. Han er uprøvet på allerhøjeste niveau, og det vil være at gøre både ham og holdet en bjørnetjeneste at sammenligne med det, vi tidligere har haft. Når det er sagt, er han hentet for at spille, og vi har stor tiltro til, han relativt hurtigt vil være i stand til at bibringe holdet nogle kvaliteter, der vil gøre holdet stærkere, siger Kasper Hvidt og tilføjer:

- Kigger man på Philips kamp-statistikker er det naturligt at mange har holdt øje med ham. Han har leveret på et niveau på højde med nogle af de allerbedste i rollen og selvom modstanderne selvfølgelig ikke har været på samme niveau, er hans teknik og sans for spillet på et niveau, der vil gøre en forskel.

Gør gymnasiet færdigt sideløbende

Når han ikke spiller CS:GO er Philip ‘Lucky’ Ewald gymnasieelev, og selvom et tilbud fra Astralis kan friste til at droppe uddannelsen og satse på karrieren, så kommer ‘Lucky’ ikke til at slippe skolebøgerne helt.

Sideløbende med tilværelsen som Astralis-spiller skal den 18-årige spiller nemlig tage sin studentereksamen. Her bliver der tilknyttet en underviser, som skal sikre, at han kan tage sit sidste skoleår over en toårig periode.

- Jeg skal færdiggøre mit sidste år på gymnasiet, og sammen med Astralis har vi fået lavet en aftale, der gør, at jeg kan tage det over to år og samtidig kan være med til træning og kampe. Jeg er utroligt glad for at det har kunne lade sig gøre, og jeg glæder mig til at komme i gang med det hele, fortæller Astralis’ nye AWP-spiller.

Med tilgangen af Lucky ser Astralis’ holdkort nu ud som følger:

Lukas ‘gla1ve’ Rossander

Peter ‘dupreeh’ Rasmussen

Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth

Emil ‘Magisk’ Reif

Lucas ‘Bubzkji’ Andersen

Philip ‘Lucky’ Ewald

Første gang ‘Lucky’ kan se frem til at skulle i ilden for sit nye hold er til ESL Pro League, der skydes i gang den 16. august.