Officielt: Nicklas Bendtner præsenterer nyt hold

Så er det langt om længe officielt.

Prosapia Esports bliver navnet på Nicklas Bendtners esportsorganisation, der onsdag formiddag er blevet præsenteret.

I pressemeddelelsen skriver Prosapia Esports, at det langsigtede mål for organisationen er at etablere sig som et sted, hvor talenter udvikles, og holdets ejer, Nicklas Bendtner, sætter også ord på, hvad der fik ham til at gå ind i esport.

Og her skal vi et par år tilbage til dengang, corona-pandemien tvang store dele af verden til at blive hjemme.

- Da Corona-virussen kom, og jeg, som alle andre, var bundet af isolation, begyndte jeg at spille Counter-Strike. Det gav mig en følelse af forbindelse til omverdenen.

- Min viden og interesse begyndte at vokse, og jeg lærte om esportsindustrien og den indflydelse, den har på unge mennesker, som arbejder meget hårdt for at nå toppen.

- Det er derfor, jeg grundlagde Prosapia Esport, så mine medarbejdere og jeg kan hjælpe unge og lovende talenter med at nå deres mål. Men vigtigst af alt bringer spillet Counter-Strike mig glæde, udtaler Nicklas Bendtner i pressemeddelelsen.

Talenter fra Danmarks stærkeste liga

Tilbage i august skrev mediet Finans.dk om Nicklas Bendtners gøren og laden, da han netop havde stiftet selskabet Prosapia Esport ApS.

Tilbage i januar sidste år luftede Bendtner ligeledes tankerne om en investering i esport. I programmet 'Bendtner & Philine' var der dengang planer om at investere i et eksisterende hold, men nu har piben altså fået en anden lyd.

Prosapia Esports' første startfemmer består af flere kendinge fra de tidligere sæsoner af Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen.

Således er der både blevet plads til Rasmus 'Equip' Christensen, der har en fortid på blandt andet AGF, ligesom også den tidligere Fjerritslev Gymnasium-duo, Rasmus 'Scr0b' Poulsen og Jonas 'Boye' Østergaard.

De sidste to brikker er henholdsvis William 'sirah' Kjærsgaard og Alexander 'tOPZ' Miklagard, der i seneste sæson tørnede ud i 1. division.

Prosapia Esports er et af de 10 hold, der den 12. september stiller til start, når den nye sæson af POWER Ligaen skydes i gang.

Prosapia Esports består af: