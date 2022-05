Officielt: Rio bliver vært for næste megaturnering

Blot to dage efter finalen ved årets første Major, den største turnering i CS:GO, er både dato og værtsby nu sat for den næste.

Og det bliver den brasilianske millionby Rio, der kommer til at danne ramme om den næste major i 2022, som skal afholdes fra den 31. oktober til 13. november.

Det annoncerede turneringsarrangøren ESL og udvikleren af CS:GO, Valve, tirsdag aften.

Rygterne har svirret længe, og mandag blev der så lagt teasers ud på begge parters Twitter.

Det brasilianske CS:GO-publikum er blandt de mest inkarnerede i verden, og tidligere har den brasilianske storby São Paulo været værtsby for BLAST Pro Series-turneringen i 2019.

Oprindeligt var det planen, at Rio skulle have været værtsby for en CS:GO-major allerede i 2020, men på grund af coronapandemien blev den aflyst.

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler Ulrich Schulze, som er direktør for Product Management hos ESL, at han glæder sig over langt om længe at bringe majoren til den brasilianske storby.

- Vi kunne ikke være mere begejstrede for endelig at bringe Majoren til Rio de Janeiro.

- Det stadigt voksende og passionerede brasilianske esport-fællesskab er fantastisk, og i de sidste par år har vi håbet på at give fansene en af de største e-sportsoplevelser nogensinde. Nu er tiden endelig her, og vi kan ikke vente på verdens bedste CS:GO-hold til i sidste ende at komme ind i Jeunesse Arena og få den til at ryste i grundvolden af spændingen fra Brasilien.

CS:GO-majoren i Rio bliver den 18. i rækken, og bliver for første gang nogensinde en CS:GO-major, der bliver afholdt uden for Europa og Nordamerika.

Præmiepuljen til turneringen bliver som ved den nyligt afholdte PGL Major i Antwerpen på én million dollars, svarende til mere end syv millioner kroner.