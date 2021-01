Oprykker-brag i aften

Elgiganten Ligaen Sæson 16 er i gang, og mandag aften skal der igen laves ‘headshots’, og kastes ‘smokes’, når holdene skal i aktion.

Først på aftenen tager sidste sæsons finalister fra Copenhagen Flames imod Lyngby Vikings klokken 18. Det er samtidig første kamp i sæsonen for Lyngby Vikings, der i begyndelsen af januar blev sat til salg, da organisationen bag ser ind i et økonomisk svært år.

Copenhagen Flames spillede allerede første kamp i mandags, og her blev det til et nederlag mod Tricked, der dermed gentog sidste sæsons finale og besejrede ‘flammerne’ med 16-14.

Samtidig med Copenhagen Flames mod Lyngby Vikings skal Astralis Talent op mod holdet MASONIC. Begge hold vandt deres første kamp i sidste uge.

Oprykkere skal vende skuden

Sidst på aftenen gælder det to af ligaens tre oprykkere, når AGF Academy brager sammen med AaB klokken 22. Her er det især førstnævnte, der har noget at bevise. På ligaens første spilledag endte det nemlig med to nederlag i de første to kampe, der er vekslet til en delt sidsteplads i ligaen.

Omvendt har AaB fået en særdeles god start på deres tilværelse i Danmarks bedste CS:GO-liga. I debutkampen mod Campus Vejle * Flammen bankede nordjyderne vejlenserne med 16-10 og indtager inden aftenens kampe en tredjeplads i Elgiganten Ligaen.

Alt kan dog som bekendt ske, og der er derfor rigeligt med spænding, når de første af aftenens kampe skydes i gang klokken 18.

Aftenen byder på disse kampe:

18:00 - Copenhagen Flames vs. Lyngby Vikings

18:00 - Atlando Esports vs. Tricked

18:00 - Astralis Talent vs. MASONIC (TV)

19:00 - Aalborg Rebels vs. Lyngby Vikings

19:00 - AaB vs. Astralis Talent (TV)

20:00 - AGF vs. MASONIC (TV)

20:00 - Campus Vejle * Flammen vs. ESIMED

20:00 - Alpha vs. AGF Academy

20:00 - Tricked vs. Aalborg Rebels

21:00 - AGF vs. Alpha

21:00 - Lyngby Vikings vs. Campus Vejle * Flammen (TV)

22:00 - Aalborg Rebels vs. Alpha (TV)

22:00 - AGF Academy vs. AaB

22:00 - ESIMED vs. AGF

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet.

Du kan se med fra klokken 18:00 via Twitch.