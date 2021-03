Oprykker: - Det er kæmpestort

Campus Vejle Instinct sikrede sig tirsdag aften førstepladsen i den ene af de to 1. divisioner i Elgiganten Ligaen.

Det skabte stor jubel blandt holdets spillere og undervisere, for førstepladsen medfører direkte oprykning til Elgiganten Ligaen, Danmarks bedste CS:GO-liga.

- Det er kæmpestort for os som hold at rykke op. Det er noget, vi har kæmpet for længe, og det er en lettelse, at det endelig lykkedes. Det kommer til at hjælpe os markant i vores udvikling at kunne dyste i Danmarks bedste liga, fortæller Anders ‘Niemann’ Niemann fra Instinct-holdet.

Gymnasie-holdet var allerede i sidste sæson meget tæt på at rykke op, men i den afgørende kamp tabte de til klassekammeraterne fra Campus Vejle Flammen-holdet, som i stedet løb med oprykningen.

‘Niemann’ og resten af Instinct-spillerne lod sig dog ikke slå ud af nederlaget i sidste sæson. I stedet satte de sig op til at jagte oprykningen i indeværende sæson.

- Vi havde som hold sat os en målsætning om at rykke op i ligaen - om det så var via direkte oprykning eller via slutspillet. Vi satte den målsætning på grund af sidste sæsons resultater, hvor vi snublede på målstregen.

Ser frem mod svære kampe

Oprykkerne har det notorisk hårdt, når de skal prøve kræfter med nogle af Danmarks bedste hold i den øverste division.

Det kommer Campus Vejle Instinct formentlig også til, men holdet tror selv på, at de kan lave en overraskelse eller to.

- Vi føler, vi har niveauet til at spille med i ligaen, og vi tror selv på, vi kommer til at have mange spændende kampe, og at vi måske endda kan lave et par overraskelser mod de bedste hold, siger ‘Niemann’, der dog erkender, at målet er overlevelse.

- Vores målsætning for næste sæson er at få så meget erfaring som muligt og at overleve.

Den anden direkte oprykker er Accusata, der vandt den anden 1. division. Der er indtil videre kun fundet en direkte nedrykker, ESIMED, mens den sidste findes på mandag.

Udover de to ettere fra 1. division skal toerne og treerne møde nummer 10 og 11 fra Elgiganten Ligaen om én plads i Danmarks bedste liga.