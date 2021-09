Oprykkerne flyvende fra start

I tirsdagens kampe i POWER Ligaen kom de to oprykkerhold godt fra start.

Danmarks bedste CS:GO-liga blev tirsdag aften skudt i gang, og allerede fra første dag var der overraskelser på serveren.

Sommerferien er ovre, og det er blevet tid til sæson 18 i POWER Ligaen, som blev udskudt af tekniske problemer mandag aften.

Tirsdag aften var der dog ikke længere problemer, og her lagde oprykkerne fra AGF Academy ud mod Spirit of Amiga klokken 19:00.

Spirit of Amiga var også i seneste sæson at finde i POWER Ligaen, mens AGF Academy sikrede direkte oprykning i sidste sæsons 1. division.

I tirsdagens kamp i det fine selskab var det dog ikke til at se, at østjyderne er oprykkere, for de tog en sikker sejr på 16-7 og topper dermed POWER Ligaen i skrivende stund.

Senere på aftenen skulle endnu et oprykkerhold i aktion, da Esport Harte Martinsen bød sidste sæsons slutspilshold CEPTER BITSKINS op til dans. Og det blev endnu engang oprykkeren, der løb med opmærksomheden, da de tog sejren 16-9 over CEPTER BITSKINS.

Oprykker i aktion igen

Onsdag er der så endnu en prøvelse for Esport Harte Martinsen, der skal i ilden mod OPAA, der i seneste sæson spillede under QBF og ex-QBF-banneret. Holdet vandt seneste sæsons grundspil og nåede semifinalen i POWER Ligaen sæson 17.

Nu gælder det så Esport Harte Martinsen, der tirsdag fik en fornuftig start på tilværelsen i Danmarks bedste CS:GO-liga.