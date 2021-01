Optimistisk Astralis-stjerne

Årets første store turnering, BLAST Premier Global Final, skydes i gang i dag, tirsdag, og danske Astralis er blandt favoritterne til at tage trofæet med hjem. Det er også ambitionen at gøre netop det, lyder det fra en af spillerne.

Emil ’Magisk’ Reif og resten af Astralis-mandskabet tager i dag hul på sæsonen. Her spiller de åbningskampen i turneringen BLAST Premier Global Final, der har en præmiepulje på over seks millioner kroner, heraf 3,6 millioner kroner til vinderen.

Ambitionerne er høje og troen på egne evner lige så, fortæller 22-årige ’Magisk’.

- Vi lægger jo ud med en af de største turneringer på året, så vi prioriterer klart at nå langt i BLAST. Konkurrencen er stærk, og de første turneringer handler altid om at finde niveauet, så vi skal både spille op til vores bedste, være stabile og lykkes med nogle af de nye ting, vi bringer. Så kan vi også vinde turneringen, siger han.

I første kamp støder de sammen med holdet Evil Geniuses. I alt er der otte hold til turneringen, og finalen er sat til at løbe af stablen søndag den 24. januar. Kampen om trofæet bliver tæt, forventer danskeren.

- Det siger sig selv, at de to hold Vitality og NaVi er blandt favoritterne. Det var os og de to, der satte tempoet til slut på året, og jeg forventer, at det fortsætter her efter pausen. Men der er mange gode hold med, og hvis Heroic (det andet danske hold, der er med, red.) får en af de perioder, hvor de rammer det hele, kan de sagtens spille med, siger han.

Er der nogle af de andre hold, I ikke vil være kede af at møde?

- Vi ser faktisk mest på vores eget spil, og hvis man begynder at arbejde med ønskemodstandere, mister man fokus. Det er der, det kan gå galt, så vi tager, hvad der kommer vores vej og gør vores bedste, lyder det fra ’Magisk’.

Savner fans på lægterne

Astralis indtager netop nu førstepladsen på verdensranglisten, og det er langt fra første gang for mandskabet. Sidste år nåede de i alt 17 uger på verdensranglistens førsteplads, mere end noget andet hold.

Men selv om titlen som verdens bedste hold er noget, de er glade for, så handler det i højere grad om resultaterne og det lange seje træk.

- Vi elsker at ligge nummer 1, men for os handler det om at vinde turneringer og om at være et tophold over tid. Hvem der så er verdens bedste, det må historien og resultaterne vise mere end ugens placering på verdensranglisten.

BLAST Premier Global Final er ikke den eneste store turnering i år. Til efteråret skal Stockholm være vært for én af de allerstørste turneringer på CS:GO-scenen. Nemlig en major-turnering.

Der er stadig en rum tid til, og håbet er, at der til den tid kan komme fans på lægterne. Og det er ikke kun fansene, der glæder sig til en tilbagevenden til mere normale tilstande.

- Der er ikke én af os, der ikke savner at spille foran fansene og mærke opbakningen.

Astralis spiller første kamp i BLAST Premier Global Final i dag klokken 16:30. Kampen kan ses via Twitch.