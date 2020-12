Over 3 millioner kroner på spil

Senere i dag bliver årets sidste store CS:GO-turnering skudt i gang, når blandt andre Danmarks to bedste hold, Astralis og Heroic, deltager i IEM Global Challenge.

Holdene skal kæmpe om præmiepuljen på lidt over tre millioner kroner.

Med verdensstjerner som Nicolai ‘device’ Reedtz og Emil ‘Magisk’ Reif på holdkortet tager Astralis først kampen op mod landsmændene Kristian ‘k0nfig’ Wienecke og Benjamin ‘blameF’ Bremer, som tørner ud for Complexity.

Opgøret mellem de danske verdensstjerner bliver sat i gang klokken 15:30, men vi skal vente helt til i morgen med at se Heroic i aktion.

Anført af Casper ‘cadiaN’ Møller skal Heroic-spillerne forsøge at slå holdet Liquid, der kommer fra den anden side af Atlanten. Liquid har haft det svært på det seneste, og Heroic er derfor favoritter.

Formatet til årets sidste store turnering er et ‘GSL-gruppespil’, som betyder, at holdene ryger ud af gruppespillet efter to nederlag. De to bedste hold fra hver af de to grupper går videre til semifinalerne, hvor nederlag altså ikke er en mulighed, hvis drømmen er at nå finalen.

Gruppe A består af Astralis, Complexity, Vitality og BIG, mens gruppe B tæller Heroic, Liquid, NaVi og FURIA.

Turneringen kan følges gratis på streaming-platformen Twitch, mens TV 2 ZULU også sender turneringen fra fredag.