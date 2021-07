Pilen peger mod Astralis

Der er ændringer under opsejling i Astralis-lejren, da holdets nuværende træner, Danny ‘zonic’ Sørensen, angiveligt overvejer at forlade holdet, når hans kontrakt udløber om få måneder.

Det skriver det store og anerkendte CS:GO-medie, HLTV.org, der har oplysningerne fra flere anonyme kilder tæt på Astralis.

‘zonic’ har ellers været en del af Astralis lige siden starten i 2016. Han har været med til at vinde fire majors, som er CS:GO’s svar på verdensmesterskabet.

Erstatningen for ‘zonic’ er ifølge mediet endnu ikke helt på plads, men kilderne fortæller til HLTV, at Heroics nuværende træner, Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen står øverst på ønskelisten.

Rygtet om ‘HUNDEN’s mulige skifte fra Heroic til Astralis fik ekstra liv tidligere i dag, da den 30-årige dansker ikke er rejst med Heroic til Köln. Her skal holdet om tre dage i kamp i IEM Cologne, der tæller en præmiepulje på lige over 6 millioner kroner.

Det bliver dog uden ‘HUNDEN’ som en del af staben, da det i stedet er Heroics mentaltræner og fysiske træner, som er rejst med holdet til Tyskland.

Ekstra Bladet har i dag forsøgt at få svar på, hvorfor ‘HUNDEN’ ikke er med i Köln, men ‘HUNDEN’ selv vil ikke kommentere på det, og Heroic er ikke vendt tilbage på vores henvendelse endnu.

Hverken Astralis eller ‘zonic’ har over for HLTV ønsket at kommentere mediets oplysninger om, at ‘zonic’ overvejer at forlade holdet, og at ‘HUNDEN’ er udset som erstatningen.