Pinligt dansk exit

Drømmene var store, men igen måtte det danske Counter-Strike-hold North forlade ESL Pro League før playoff-kampene.

Danskerne, der op til turneringen endegyldigt fik solgt holdets store profil Valde, åbnede turneringen tirsdag med at tabe til amerikanske Team Liquid, og derfor var det med ryggen mod muren, at kampen mod ATK skulle spilles onsdag eftermiddag.

ATK, der er rangeret som nummer 34 på verdensranglisten, består af to sydafrikanske samt tre amerikanske spillere, og selv om North ikke har vist noget nær storform i lang tid, så var det forventet, at holdet i en serie på bedst ud af tre ville tage en sejr.

Sådan gik det bare ikke. Langt fra.

På Norths valg af bane, Overpass, udnyttede ATK konstant Norths svagheder, og kunne derfor fortjent hente en sejr på 16-9. Derefter var det videre til Vertigo, men heller ikke her kunne North stille noget op.

I første halvleg blev danskerne skudt ud af serveren, 12-3 i ATK’s favør, og selv om North formåede at bide lidt tilbage, så lukkede ATK Vertigo og serien med 16-8.

North er dog ikke det eneste, danske hold, som misser playoffs i Odense.

Allerede tirsdag måtte Heroic tage hjem efter nederlag til både 100 Thieves og Fnatic. Især kampen mod Fnatic kunne dog være gået begge veje, men svenskerne formåede at hive sejren hjem i tredje og afgørende map.

Dermed er der kun Astralis tilbage til at forsvare de danske farver. Med både sejre over Renegades og G2 kan de mange fans i Odense dog se frem til at få verdensranglistens nummer et at se på scenen i Odense.

Det danske hold var ude i en gyser mod G2, men da tingene skulle afgøres var danskerne skarpest. Holdet kan nu se frem til at spille gruppefinale mod enten Team Liquid eller mousesports torsdag aften klokken 19.00.

Vinder Astralis stryger holdet direkte i semifinalen.