Reagerer efter fyring: - Jeg er virkelig ked af det

Onsdag smed Astralis en regulær bombe, da de annoncerede, at chefanalytiker Nicolai 'HUNDEN' Petersen og sportsdirektør Kasper Hvidt begge er fortid i den danske organisation.

Dermed blev til henholdsvis seks år for Hvidt i sportsdirektørstolen, mens 'HUNDEN' blot nåede seks måneder som analytiker for Astralis.

Og sidstnævnte er ærgerlig over, at det allerede slutter nu. Det fortæller han til Dust2.dk.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er sport, når resultaterne ikke matcher storhedstiden, så er der noget, der skal ændres. Det blev Kasper og jeg denne gang.

- Jeg havde håbet på noget mere, men det er sådan, det blev.

Hvilken følelse sidder du tilbage med nu?

- En følelse af at være skuffet og virkelig ked af det, en følelse af at vi var tæt på at knække koden. Der manglede bare lidt at blive truffet de sidste beslutninger.

Annonce:

- Øv, hvor er det trist ikke at kunne være med til at få løst Astralis' problem, fortæller HUNDEN til Dust2.dk.

I løbet af 'HUNDEN's seks måneder i Astralis blev det til sejre i to CCT-turneringer, men det halve år bød også på en kikset majorkvalifikation og et historisk lavpunkt på verdensranglisten, da Astralis faldt til en 25. plads.

Men selvom det er slut, før det for alvor kom i gang, så er det ikke, fordi han ser det halve år som spildt.

- Intet er spildt tid. Jeg har fået en masse god læring, som jeg forhåbentligt kan tage med videre i livet. De her seks måneder har været sjove i Danmarks største organisation. Det har været en sjov rejse, med en masse svære resultater, men til gengæld har vi løftet 2 CCT trofæer.

I forbindelse med fyringen af 'HUNDEN' og Hvidt forklarede Astralis, at grunden blandt andet skulle findes i de dårlige sportslige præstationer. Og 'HUNDEN' påtager sig da også sin del af ansvaret.

Annonce:

- Jeg har da 100% været en del af problemet. Jeg synes, vi skal se det som et hold; vi har et performance team, vi har 5 spillere, vi har et kontor - alle har været med til, at det sportslige har haltet efter.

Men han slår dog også fast, at projektet efter hans overbevisning var på vej i den rigtige retning.

- Jeg synes ikke at det sportslige har fejlet så meget de seneste 6 måneder vs. afslutningen af 2022. Vi har turde at spille åbne kvals, vi har turde at spille CCTs (online-turneringer, red.) - vi har ledt efter løsninger på vores niveau, vi er kommet tættere på en forløsning, men manglede de sidste 15%.

- Vi manglede at stå til den sidste major, og det er det, som gør allermest ondt på mig, slår 'HUNDEN' fast overfor Dust2.dk.

Annonce:

Toppen af poppen kommer nok ikke med en kontrakt

Fyringen i Astralis betyder også, at 'HUNDEN' nu må se sig om efter en ny arbejdsgiver. Og her kræver det lidt eftertanke og overvejelse, inden han kaster sig over et nyt projekt. Særligt de sidste to år har været krævende for den 32-årige træner, der har været en del i vælten.

I 2020 fik han karantæne for at have udnyttet en fejl i spillet til at kunne se modstanderholdets positioner, da han var træner i Heroic. I 2021 blev han sparket ud af Heroic, fordi han havde delt taktikmateriale med Astralis, og dette fik han senere en 2 års karantæne for - denne karantæne blev dog senere omstødt.

- Øhm, hvad fanden skal jeg egentlig? De sidste 2 år har været en kamp. Jeg skal lige overveje livet en gang til. Jeg har en dejlig familie og venner, alting har en pris i livet. Vil jeg gøre det hele en gang til? Jeg tror det sgu.

- Toppen af poppen kommer nok ikke med en kontrakt, men forhåbentligt kan jeg ramme et sted - hvor jeg kan smile hver dag, og nyde at gå på arbejde som jeg egentligt også har gjort alle 6 måneder i Astralis, slutter 'HUNDEN'.