Rekordsalg: Dansker skifter til tophold

Den blot 18-årige dansker, Thomas ‘TMB’ Bundsbæk, skifter med øjeblikkelig virkning fra AGF til MAD Lions i det, AGF selv kalder et rekordsalg.

De to parter har ikke offentliggjort transferbeløbet, og adspurgt ville Rasmus Møller Lyhne Thomsen, sportsdirektør i AGF Esport, ikke afsløre det.

Danskerens skifte væk fra AGF kommer ikke som den store overraskelse, da han på det seneste er blevet sat i forbindelse med både North, ENCE og senere hen MAD Lions. ‘TMB’ har faktisk slet ikke spillet en kamp for AGF efter vinterpausen.

- Vi er stolte og glade for at se endnu en spiller lykkes med at tage det næste skridt i spillerens karriere. Det er en anerkendelse af det hårde bagvedliggende arbejde af både spillere og stab, og det beviser, at vores tilgang til talentudvikling er korrekt, udtaler direktør i AGF Esport, Dan Holt Jessen.

Det er med god grund, at den 18-årige spiller har været en ombejlet herre, for han har det seneste lange stykke tid skudt sig op som en af de helt store danske talenter. I de to seneste sæsoner af Danmarks bedste CS:GO-liga, Elgiganten Ligaen, har ‘TMB’ været blandt de absolut bedste spillere.

Da verdens 20 bedste spillere blev kåret tidligere i januar pegede hele tre af dem på ‘TMB’som en kommende stjerne.

MAD Lions består udover ‘TMB’ af Rasmus ‘HooXi’ Nielsen, Ismail ‘refrezh’ Ali, Rasmus ‘sjuush’ Beck og Fredrik ‘roeJ’ Jørgensen. Holdet er rangeret som verdens 23. bedste hold.

Dette er AGF’s andet store salg inden for det seneste halve år, da klubben i september solgte 19-årige Kristoffer ‘Kristou’ Aamand til North, der er ejet af FCK og Nordisk Film.

