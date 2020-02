Ros til dansk CS-profil

Det vælter rundt med danske CS-spillere i London i disse dage, hvor der spilles ICE Challenge 2020.

Heroic, MAD Lions, Finn ’karrigan’ Andersen og den tidligere North-stjerne, Valdemar ’valde’ Bjørn Vangså, der nu spiller for OG, er alle på serveren.

Netop sidstnævnte fik lørdag en forrygende start på turneringen, da ’valde’ og OG ikke havde store problemer med at slå det finske hold ENCE med 2-0.

’Valde’ og holdkammeraterne måtte ud i overtid på første map, Train, men på Overpass blev der gjort kort proces fra det internationale hold.

Danskeren, der efter lange forhandlinger i efteråret forlod North til fordel for at blive en del af den internationale satsning OG, sluttede med en individuel score på sammenlagt 41-41 over de to maps, og det var tydeligt at se, at arbejdet med at få rollerne på plads hos OG stadig kræver en del arbejde, hvis holdet i 2020 skal nærme sig verdenstoppen.

Aleksi ’Aleksib’ Virolainen havde dog efter opgøret roser til sin danske holdkammerat, der har været nødt til at ændre sin måde at spille på, for at passe ind på sit nye hold.

- Valde er en virkelig klog fyr, som har været nødt til at droppe sin måde at spille på (som kaptajn, red.), og nu er han den perfekte soldat på holdet, der gør hvad du beder ham om. Samtidig kommer han med virkelig gode input, lød det fra ’Aleksib’ til hltv.org efter opgøret.

Danskerderby i vente

Med en sejr på 2-0 lægger OG sig i toppen af gruppe B, mens Heroic, der er i gruppe a sammen med MAD Lions, Mousesports og Virtus Pro, løb ind i store problemer mod sidstnævnte.

Heroic havde en off-day mod Virtus Pro, der ikke havde svært ved at ræse danskerne over på Overpass. 8-16 blev første map, Overpass, tabt, mens danskerne gav væsentligt mere modstand på map to, Vertigo. Her var danskerne tæt på at presse kampen ud i overtid, men Virtus Pro lukkede kampen ved at vinde tre T-runder i streg.

Patrick ’es3tag’ Hansen var Heroics bedste mand på scoreboardet med sammenlagt 46 kills over de to maps.

Heroic møder søndag MAD Lions, der tabte 0-2 til mousesports og Finn ’karrigan’ Andersen.

