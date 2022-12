Russere får grønt lys

Når megaturneringen i CS:GO, IEM Katowice, skydes i gang efter nytår, så er der ikke noget til hinder for, at kommer vi til at se majorvinderne fra Outsiders, der er automatisk kvalificeret, samt hold som Cloud9, NAVI, Spirit og G2, som alle har russere på holdkortet.

Det slår arrangøren, ESL, nu fast overfor HLTV, der har forhørt sig hos turneringens arrangør, efter Polen i september indførte indrejseforbud for russere, som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

I en udtalelse til mediet skriver ESL, at der lige nu ikke er noget i vejen for, at vi blandt andet får de forsvarende majorvindere at se til turneringen.

- På nuværende tidspunkt er der ingen lokal lovgivning, der indikerer, at et givet hold eller spiller ikke kan komme ind i Polen og derfor ikke deltage i den kommende turnering i Katowice, skriver ESL blandt andet i udtalelsen til HLTV.

Ifølge HLTV er loven strikket sådan sammen, at russere ikke kan rejse direkte fra Rusland til Polen.

Det er dog muligt at komme ind i Polen, hvis man har et gyldigt visum og eksempelvis tager via Tyskland til Polen.

Foruden Polen har også de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, indført indrejseforbud for russiske statsborgere.

Første del af IEM Katowice, det såkaldte play-in-stadie, skydes i gang den 31. januar, og selve hovedturneringen begynder den 2. februar. Deltagerlisten til IEM Katowice 2023 består indtil videre kun af fire hold.

Outsiders samt FaZe og Vitality er direkte inviteret til hovedturneringen, mens fnatic qua deres sejr i Elisa Masters Espoo er kvalificeret til play-in-stadiet.

Det forventes, at danske Heroic bliver blandt de inviterede hold, mens Astralis lige nu er i fare for ikke at komme med, da deres placering på ranglisten sår tvivl om deres deltagelse.