Russere ødelagde dansk triumf

Der kom en flok russere fra forZe i vejen for en dansk triumf søndag, hvor Tricked skulle spille finale ved DreamHack Open Winter.

Tricked formåede ellers at få finalen ud på et tredje og afgørende map, men forZe viste sig at være for stor en mundfuld for danskerne.

Som de før har været det, lyder det fra Tricked's holdkaptajn, Nicolai 'HUNDEN' Petersen, der kunne se det russiske hold løbe med trofæet og førstepræmien på knap 350.000 danske kroner.

- Forze har været vores nemesis igennem hele 2019. De kom ikke med noget nyt, men de matchede bare vores spillestil elendigt. Så det er pisse ærgerligt, at vi endnu engang ikke finder en løsning mod dem.

At Tricked nåede hele vejen til finalen er dog imponerende i sig selv. I den seneste tid har holdet været omgivet af en masse spørgsmål om fremtiden, og for nyligt faldt det da også på plads, at holdet skifter organisation.

Et salg, som kun kommer til at løfte holdets niveau endnu mere, lyder det fra 'HUNDEN'.

- Vi vil ud og vise mere! Endelig har vi en kæmpe økonomi bag os. Vi skal ikke være bange for at miste spillere - vi skal bare fokusere på os selv, og vores gode resultater.

Tricked består af Nicolai 'HUNDEN' Petersen, Rasmus 'sjuush' Beck, Frederik 'roeJ' Jørgensen, Lucas 'Bubzkji' Andersen og Frederik 'acoR' Gyldstrand.