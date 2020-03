Russere ræser North over

Man kan nemt komme i dårligt humør, hvis man rammer en server med en masse russere i Counter-Strike.

Torsdag var det Norths tur til at mærke den genkendelige følelse af et godt, gammeldags frustrerende spil CS. Torsdag skulle holdet nemlig følge op på den imponerende sejr på 2-0 over verdensranglistens nummer et, NaVi, men det var holdet langt fra at gøre mod russiske forZe.

North fik allerede ørene i maskinen på første map Train, hvor det kun var Markus 'Kjaerbye' Kjærbye, der for alvor var liv i. ForZe vandt mappet med cifrene 16-10.

På Norths valg af bane, Nuke, var der heller ikke tvivl om udfaldet.

Denne gang var det dog Philip 'aizy' Aistrup, der gjorde sit for at holde danskerne inde i kampen, og selv om det blev til et nyt nederlag, denne gang på 12-16, så sluttede 'aizy' med hele 30 kills.

Efter opgøret var Norths træner, 'Jumpy', ikke helt tilfreds med indsatsen. Russernes taktik kom nemlig ikke bag på danskerne.

- Det føltes som om, at vi havde gode ideer, men de fik for mange lette kills.

- Vi følte os godt tilpas, da vi slog dem overbevisende i Anaheim. Jeg synes, at vi var godt forberedte, de kom ikke med noget nyt. De tog måske lidt flere dueller end de plejer, så vi blev lidt fanget af deres aggressivitet.

Med nederlaget glider North tilbage på tredjepladsen i ESL Pro Leagues gruppe B. I gruppe A kom Astralis første gang på tavlen, da de onsdag aften slog GODSENT 2-0.

