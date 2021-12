Russere tager pokalen og millionerne

Efter en uge fyldt med med Counter-Strike på allerhøjeste niveau, er der netop blevet kronet en vinder ved BLAST Premier World Final, der fandt sted i BLAST’s studier i Brøndby.

Her har atmosfæren været fyldt med alt fra euforisk jubel og hjerteskærende gråd.

Til syvende og sidst var det NaVi, anført af Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, der løb med det gyldne trofæ og førstepræmien på ca. 3,3 millioner kroner efter en finale, hvor vi var vidner til Counter-Strike fra aller øverste hylde.

BLAST Premier World Final er blevet afviklet uden tilskuere, men det har kun fået spillerne til at bruge deres egne stemmer endnu mere. Der er blevet råbt og skreget på tværs studiet, når spillerne leverede den ene vilde præstation efter den anden, og den stemning kulminerede, da NaVi søndag aften kunne løfte trofæet.

NaVi's store stjerne Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev blev desuden kåret til turneringens bedste spiller.

Ren russisk finale

Finaleopgøret endte 2-1 til NaVi, og efter kampen var det stadig uvirkeligt for NaVi’s træner, Andrey 'B1ad3' Gorodenskiy.

- Jeg tror faktisk ikke rigtig, jeg har indset endnu, hvor stort det her er. Vi ville afslutte det her år på toppen med en sejr og vise alle, hvad vi kan. Det synes jeg, at vi har gjort, lød det fra træneren.

Hos finalens taberhold, Gambit, var der naturligt nok skuffelse at spore. Mandskabet har den yngste gennemsnitsalder ved turneringen, og er et af de mere uerfarne ved BLAST Premier World Final. Og netop erfaringen spillede ind, lød det fra Abay 'Hobbit' Khasenov, der alligevel er stolt af præstationen.

- Jeg tror, det var erfaringen, det handlede om. Først og fremmest er det erfaring. Jeg synes, det er en stor turnering - en af de største - og alt i alt gjorde vi det godt i finalen, siger han.

Dansk succes udeblev

Der var også flot, dansk repræsentation ved BLAST Premier World Final, hvor Astralis og Heroic var afsted for at løfte fanen. Desværre for dem og de danske tilskuere blev turneringen ikke til nogen succes for holdene, der blev elimineret før det rigtig blev sjovt.

Heroic blev således elimineret efter kun to kampe, da de led nederlag mod begge søndagens russiske finalister, mens Astralis fredag blev skudt ud i mørket af amerikanske Liquid, der har overrasket ved BLAST-turneringen.

De danske hold må desuden siges at have præsteret under niveau ved turneringen, hvor de nød fordel af at kunne spille i trygge rammer på dansk jord. Desværre var Heroic fra start amputeret, da holdets 19-årige stjerneskud, Martin ‘stavn’ Lund, måtte melde afbud grundet personlige årsager.

Astralis levede - med to nye ansigter på holdkortet - heller ikke op til fansenes forventningerne, da de blev elimineret af Liquid, der er mange anses som et dødt hold grundet spekulationer om mulige transfers.

CS:GO-verdenseliten går nu på juleferie og er tilbage i det nye år.

Sådan fordelte præmiepuljen på 6,6 millioner kroner sig:

1. pladsen ~ 3,3 millioner kroner - NaVi

2.pladsen ~ 1,65 millioner kroner - Gambit

3.pladsen ~ 794.000 kroner - Vitality

4.pladsen ~ 330.000 kroner - Liquid

5.-6. pladsen ~ 165.000 kroner - G2

5.-6. pladsen ~ 165.000 kroner Astralis

7.-8. pladsen ~ 99.000 kroner - NIP

7.-8. pladsen ~ 99.000 kroner - Heroic