RYGTE: Fransk hold henter Balkan-stjerner

Der er gang i transfervinduet i CS:GO. Og franske hold plejer at være leveringsdygtige, når det kommer til udskiftning på den professionelle scene.

Franske G2 har allerede bekræftet, at superstjernen Richard ‘shox’ Papillon ikke vil være at finde på holdet fremover i en tid, hvor han bliver kædet tæt sammen med den franske konkurrent Vitality.

I forbindelse med ‘shox’s afgang skulle Lucas ‘Lucky’ Chastang også være på vej ud, melder mediet 1pv.fr.

Og erstatningen skulle ifølge samme kilder være de fremadstormende spillere Nemanja ‘nexa’ Isakovic og Nemanja ‘huNter-’ Kovac fra holdet CR4ZY. Ud over at være en dygtig CS:GO-spiller er ‘huNter-’ også fætter til FaZe-stjernen Nikola ‘NiKo’ Kovac.

De to spillere har sammen med resten af CR4ZY kæmpet sig op ad verdensranglisten i CS:GO, og pt. rangerer de som nummer 17.

Udfordring med kommunikation

Senest røg de ud i gruppespillet ved majoren i Berlin og placerede sig side om side med netop G2, men alligevel ser det ud til, at de franske tropper har et godt øje til serbiske ‘nexa’ og bosniske ‘huNter-’.

Det er usædvanligt, fordi de franske hold plejer at holde spillerskifte indbyrdes. Således er den franske ‘shuffle’ aldeles velkendt i CS:GO-verdenen, hvor spillere fra de bedste franske hold roterer spillere, der efterlader alle glade og tilfredse for en tid.

Hvis skiftet bliver en realitet, skal G2’s stjernespiller Kenny ‘kennyS’ Schrub vænne sig til at tale engelsk med holdkammeraterne frem for fransk, og det er første gang i karrieren, at AWP-spilleren må fravælge modersmålet, når han spiller turneringer.

Næste turnering for G2 er Dreamhack Masters i Malmø, som går i gang 1. oktober, og holdet har altså travlt, hvis de skal lukke handlen og sikre sig ‘nexa’ og ‘huNter-’.

Foreløbig har G2 hentet den franske spiller Fabien ‘kioShiMa’ Fiey ind som midlertidig erstatning for ‘shox’, og hvis der ikke sker yderligere, kan man regne med, at ‘Lucky’ også er med holdet i Sverige.



