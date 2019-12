Rystede danskere klar til millionfinale

Det er ikke tit, at man ser Astralis ryste på hånden.

Alligevel så det ud til, at de danske verdensstjerner lørdag aften begyndte at tvivle på sig selv, da de i semifinalen mod amerikanske Evil Geniuses måtte ud i et tredje og afgørende map, før finalepladsen var sikret.

Astralis, der er nummer et på verdensranglisten, åbnede ellers kampen på forrygende vis, da danskerne uden problemer skød Evil Geniuses i sænk på Inferno, som amerikanerne havde valgt som første map.

16-8 i danskernes favør, og så kunne man godt forvente, at sejren ville blive kørt stille og roligt hjem på danskernes ’hjemmebane’, Nuke. Og sådan så det da også ud til at gå.

Astralis var således foran med hele 13-7, men så begyndte tingene at smuldre for danskerne, der gang på gang tog dårlige beslutninger, mens Evil Geniuses så småt begyndte at lugte blod.

Efter et par tættet runder lykkedes det Evil Geniuses, nummer to på verdensranglisten, at sikre en sejr på 16-13, og så måtte holdene ud på Overpass for at få klaret tingene.

Selv om Astralis på Nuke fik sig en forskrækkelse, så var der ingen tvivl om udfaldet på Overpass. Danskerne lagde sig i spidsen fra start, og førte således 10-5 efter første halvleg.

I anden halvleg gav danskerne kun én runde væk, og med en sejr på 16-6 er Astralis dermed klar til at spille finale søndag aften.

Her venter enten svenske Fnatic eller rivalerne fra Team Liquid.

Kampen spilles klokken 22.00 dansk tid. Der er 225.000 dollars, cirka 1,5 millioner danske kroner, til vinderen af finalen.

