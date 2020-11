Så går det løs: Benhård dyst om semifinaler

Den indeværende sæson af Elgiganten Ligaen i CS:GO er ved at nå vejs ende, da der nu kun mangler slutspillet mellem ligaens seks bedste hold.

De to første kampe spilles i dag, hvor kvartfinalerne er på plakaten.

Der er kun to kvartfinaler, da nummer et og to fra grundspillet er direkte i semifinalerne, mens de fire resterende hold starter vejen mod guldet i kvartfinalerne.

Tricked og Aalborg Rebels står over for hinanden i den første kvartfinale, der er skemalagt til klokken 17:00. I løbet af grundspillet mødtes holdene to gange, og her vandt de hver ét opgør.

De sluttede à point i tabellen, men Tricked snuppede fjerdepladsen for næsen af Rebels på en bedre runde-forskel. Det fik Rebels’ træner, Søren ‘Sonny’ Bundsgaard til offentligt at skrive, at det havde været bedre med en kamp om pladsen, men at Tricked nok ikke tør det.

Tricked-lejren reagerede selvfølgelig på den kommentar og skød igen, så der er også fra baglandets side ekstra meget på spil i dette opgør.

- Det handler for holdene om at vise, hvem der er det bedste hold lige under de allerbedste i Danmark, hvilket gøres ved at vinde ligaen. Det er derfor, at der for de her hold er ekstremt meget på spil, siger Jesper ‘Quintin’ Moe, der til daglig kommenterer CS:GO kampe.

- Slutspillet er et sted, hvor fremtidens stjerner bliver fundet. Det er her, hvor talenterne for alvor får lov til at udfolde deres færdigheder og bevise, at de fortjener en plads på et bedre hold. Derfor kan man ikke se bort fra vigtigheden af ligaen, da den viser morgendagens stjerner.

Den anden kvartfinale, som starter klokken 20:00, tæller Lyngby Vikings og ESIMED. Vikingerne er store favoritter i opgøret, hvor ESIMED ikke forventes at ramme særlig mange dødbringende skud.

Grundspillet vidner da også om klasseforskel, da Lyngby sluttede 15 point foran ESIMED, mens det også blev til to sejre til Lyngby-spillerne i begge indbyrdes opgør.

Kvartfinalerne afgøres over tre maps, og de to vindere går videre til morgendagens semifinaler, hvor AGF og Copenhagen Flames venter.

Vinderen af slutspillet kan glæde sig over 35.000 kroner, men vigtigst af alt er æren og formentlig titlen som Danmarks sjette bedste hold.