Så mange millioner har storholdene hevet hjem i præmiepenge

Søndag satte CS:GO-holdet NaVi punktum for et 2021, der har været ualmindeligt succesfuldt for det russisk/ukrainske mandskab.

Det gjorde de med sejren i BLAST Premier World Final, hvor de foruden trofæet og æren kunne stikke 3,3 millioner kroner i lommen i præmiepenge.

Og det er ikke kun trofæskabet, der bugner hos ukrainske Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev og resten af NaVi-mandskabet. Også bankkontoen må formodes at være særdeles velpolstret. I hvert fald når man kigger på de pengepræmier, de har hevet hjem i løbet af året.

For intet mindre end 28.095.805 kroner har NaVi vundet i 2021.

Særligt sejren ved majoren samt Intel Grand Slam, der hver gav 1 million dollars, har skæppet i kassen, men i gennemsnit har NaVi taget over 1,8 millioner kroner ved hver turnering, de har spillet.

Præmiesummen er desuden også en ny rekord for flest vundne præmiepenge på et kalenderår. Tidligere havde danske Astralis den rekord efter deres 2018, hvor de vandt over 24 millioner kroner.

2021 har også været ganske udmærket for søndagens anden finalist, Gambit. De har især været stærkt spillende i første halvdel af året, og det har sikret dem en solid portion penge med hjem i præmiepenge.

Særligt sejren i IEM Katowice i februar har givet godt. Her tog det unge mandskab over 2,6 millioner kroner med hjem.

Heroic i førerfeltet

For de danske holds vedkommende, har især Astralis' vanlige succes manglet.

Holdet satte rekord, da de for første gang gik gennem et kalenderår uden at vinde en eneste turnering, og så har der desuden været flere udskiftninger på holdkortet.

Alt det afspejler sig også i præmiepengene, hvor de i 2021 har vundet 3.347.965 kroner.

For Heroics vedkommende har året budt på en enkelt triumf, da de i foråret vandt ESL Pro League sæson 13. Sejren gav over 1,3 millioner kroner i præmiepenge, og Heroics samlede total endte på 3.490.080 kroner.

Det er lige over 142.000 kroner mere end landsmændene fra Astralis.

Så meget har holdene vundet i løbet af 2021: