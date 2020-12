Så meget sparer North i løn

North kommer til at spare et sted mellem 2,3 og 2,9 millioner kroner i årlige lønudgifter, når CS:GO-spillerne Philip ‘aizy’ Aistrup og Mathias ‘MSL’ Lauridsen er sendt videre og erstattet.

Det kan Ekstra Bladet afsløre baseret på flere kilder tæt på North og spillerne.

‘MSL’ og ‘aizy’ ligger på en samlet månedlig lønpakke på mellem 250.000 og 300.000 kroner, mens holdets nye spiller, Kristoffer ‘Kristou’ Aamand, tjener omkring 30.000 kroner om måneden.

North bænker to spillere

North er lige nu nede på fire spillere, men når den femte og sidste spiller er på plads, forventes han at få en lønpakke på samme niveau som ‘Kristou’.

North har ikke lagt skjul på, at der skal spares penge, og derfor var det MSL og aizy, der som to af de lønførende spillere blev fjernet fra startfemmeren og sat til salg i sidste uge.

- De var to af de højestlønnede spillere på holdet, og North har som projekt ikke været stabilt rent økonomisk siden begyndelsen (i 2017, red.). Når du starter et hold, forventer du at tabe penge i begyndelsen, men dette projekt er nu fire år gammelt, og det ser åbenlyst ikke særlig godt ud. Så der er selvfølgelig et element af, at vi kan skære i lønudgifterne men bibeholde det nuværende niveau. Det tror jeg på, at vi kan, sagde sportsdirektør i North, Graham Pitt, i seneste afsnit af HLTV Confirmed.

North har gennem årene kørt med underskud, og alene sidste år tabte selskabet 12,4 millioner kroner. PARKEN Sport & Entertainment og Nordisk Film ejer hver 50% af North, men selskabet offentliggjorde for nylig, at der ledes efter en ny investor.

Udover ‘Kristou’ tæller North to andre danske spillere i form af Nicklas ‘gade’ Gade og René ‘cajunb’ Borg, mens svenske Jonas ‘Lekr0’ Olofsson er den fjerde mand. CS:GO-holdet er rangeret som nummer 31 i verden.

North har ikke ønsket at kommentere spillernes ansættelsesforhold.