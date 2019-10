Sælger CS:GO-haj for millioner: Han tager over

Der er ofte gang i svingdøren hos Danmarks næstbedste CS:GO-hold, North. Dette efterår er ingen undtagelse.

Holdets store profil Valdemar ’Valde’ Vangså er nemlig blevet solgt til den amerikanske organisation OG, der er i fuld gang med at bygge et slagkraftigt hold op.

Salgsprisen på ’Valde’, der kom til North i sommeren 2017, skulle angiveligt være et sted mellem to og tre millioner danske kroner.

Kender organisationen

Der kommer dog ikke til at være tomme stole i Norths lineup, da holdet allerede har sikret sig en ny spiller til at tage over fra ’Valde’.

René ’cajunB’ Borg, der forlod netop North tilbage i marts 2018, og siden hen har optrådt for Optic Gaming samt amerikanske Cloud9, vender nemlig tilbage til træningslokalerne i Telia Parken.

’cajunB’, der med sine 29 år er en rutineret herre, kommer da også til at bidrage til holdet med især sine erfaringer, lyder det fra Norths sportsdirektør, Jonas Svendsen.

- René er en fremragende spiller med en masse erfaring. Vi har brug for hårdtarbejdende spillere, som vil hjælpe med at udvikle kemien på holdet, og den rolle tror vi på, at René kan udfylde perfekt.

Du kan se et interview med Norths nye spiller her.

Udover salget af ’Valde’ har North også solgt holdets tidligere kaptajn Casper ’cadiaN’ Møller, der skifter til et andet dansk hold, Heroic.

Første opgave for North, med ’cajunB’ tilbage på holdet, er ESL Pro League Season 10 den 14. oktober.

