Sejr i stjernens comeback

Det danske Counter-Strike-hold Astralis gav søndag comeback til en af holdets tidligere helte.

Det skete, da Nicolai 'dev1ce' Reedtz var med til at slå landsmændene fra Tricked med 16-14, 16-8.

For halvandet år siden blev topspilleren solgt til svenske Ninjas in Pyjamas, men i oktober annoncerede Astralis, at han blev hentet tilbage.

Som følge af en sygemelding har Nicolai ''dev1ce' Reedtz ikke spillet i et år, så da han søndag var med til at skyde Tricked i sænk, var der comeback i mere end én forstand.

Nicolai 'dev1ce' Reedtz leverede stærkt og gjorde dermed sit til, at sejren i den rent danske duel kom i hus.

Astralis er i gang med at kæmpe sig tilbage til toppen inden for Counter-Strike. I øjeblikket er holdet nummer 17 i verden. Ranglisten toppes for tiden af danske Heroic.

Søndagens kamp mellem Astralis og Tricked var en del af CCT North Europa Series 2. Her er holdet nu fremme ved kvartfinalen, hvor enten HEET eller Into the Breach venter.