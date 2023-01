Sender stikpille til Astralis

Lørdag aften besejrede Heroic Astralis i det største danske derby, vi kan støve op herhjemme, og mange danskeres øjne var derfor også rettet mod kampen.

Astralis vandt første map, hvorefter Heroic dominerede resten af kampen og vandt de to sidste maps med cifrene 16-4.

Og det var vigtigt for Heroic at få bevist, at holdet stadig har et højt niveau, efter danskerne meget skuffende tabte til Evil Geniuses i gruppens åbningskamp.

- Sejre føles altid godt. Vi var skuffede over vores spil mod Evil Geniuses, så det føles rigtig godt at slå Astralis, men endnu vigtigere at få vist, at vi til trods for ferien stadigvæk har et super højt niveau, når vi spiller vores spil og holder vores aftaler både på og udenfor serveren, fortæller Heroic-spilleren René 'TeSeS' Madsen.

Heroic og Astralis har en historik, der ikke er til at tage fejl af, hvor der har været stikpiller sendt på kryds og tværs igennem årene, mens Astralis også har Heroics tidligere træner Nicolai 'HUNDEN' Petersen ansat.

Men det spiller ifølge 'TeSeS' ikke ind på, hvor opsatte Heroic-spillerne er på at slå Astralis kontra andre danske hold.

- Vi er altid opsatte, når vi møder Astralis, men jeg synes ofte, at vi har vist, at vi også formår at sætte os op, når vi møder mindre danske hold, som f.eks. da vi slog ECSTATIC i Showdown sidste år, siger 'TeSeS' og fortsætter:

- Det er efterhånden lang tid siden, at vi har haft en følelse af, at vi skulle se op til Astralis. Vi fokuserer på os selv, og det vil vi blive ved med.

Heroic spiller næste kamp i dag klokken 15:00, hvor de møder Evil Geniuses. Hvis danskerne vinder er de klar til gruppefinalen mod Vitality om en plads i Spring Final senere på året.