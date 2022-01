Sensation: Astralis Talent er i slutspillet

Astralis Talent er for første gang nogensinde klar til slutspillet i talentligaen WePlay Academy League.

Det står klart, efter de søndag aften har slået det svenske hold Young Ninjas 2-0 i den altafgørende kamp i den tredje udgave af turneringen.

Her stod Astralis Talent efter at have sluttet sidst i gruppespillet og derefter spillet sig hele vejen gennem det såkaldte play-in-stadie, hvor kun en sejr talte.

Her lagde Astralis Talent ud med at besejre fnatic Rising fredag eftermiddag med cifrene 2-1, inden NAVI Junior blev slået med samme cifre lørdag aften. Men i søndagens kamp mod Young Ninjas var Astralis Talent på pletten og lukkede kampen sikkert efter at vinde begge baner 16-12, 16-12.

Første gang nogensinde

Astralis Talent har knap et år på bagen, og det er tredje gang, de deltager i WePlay Academy League. De sidste to gange er slutspillet glippet for danskerne. Omvendt havde dagens modstander fra Young Ninjas nået begge udgaver af slutspillet og var sågar i finalen den ene af gangene.

Det unge Astralis Talent-mandskab har trods sin korte levetid haft flere udskiftninger. Senest blev Martin 'trace' Heldt hentet ind til trænerposten som erstatning for Dennis 'VNG' Vang.

Han blev præsenteret kort efter nytår, og lige inden Astralis Talent skulle skyde gruppespillet i WePlay Academy League sæson 3 i gang. Det blev dog et svært gruppespil, da Astralis Talent endte sidst i gruppen. Som nævnt kæmpede de sig dog tilbage i weekendens play-in-stadie og er nu klar til slutspillet.

Favoritter venter

Her kommer de til at dyste med blandt andre MOUZ NXT, der er akademihold for MOUZ. Her er danske Dennis 'sycrone' Nielsen træner, og han har ført MOUZ NXT til triumf de seneste to gange.

'sycrone' blev for nylig forfremmet til førsteholdstræner for MOUZ, men ikke desto mindre er MOUZ NXT fortsat en skræmmende størrelse og af flere regnet som favoritter til at vinde WePlay Academy League endnu engang.

Turneringen har en præmiepulje på 573.000 kroner, og slutspillet afvikles fra den 11. til og med 13. februar i Kiev.