Sensation: Copenhagen Flames gør det igen

Det er oftest Heroic og Astralis, der løber med overskrifterne, når snakken falder på dansk CS:GO.

Men endnu engang er der grund til at lægge mærke til Copenhagen Flames, der fredag kronede en noget nær perfekt kvalifikation til verdensmesterskabet i CS:GO.

Efter at have vundet de første to kampe, manglede de blot én sejr mere for at få VM-billetten i hus. Og fredagens modstander var svenske NIP, der tidligere har voldt danskerne problemer.

Det var de dog ikke i nærheden af fredag, for det lykkedes danskerne at tage sejren 2-0 og dermed booke plads til majoren for anden gang i træk. Og da Copenhagen Flames var så suveræne i kvalifikationen er de tilmed sikret en plads i anden halvdel af majoren, der er delt op i tre dele.

Først skal 16 hold nemlig dyste om otte pladser i anden del af turneringen, hvor der allerede er otte hold kvalificeret, heriblandt Copenhagen Flames. Herfra skal de de otte bedste hold så findes, og de indtræder så i slutspillet af turneringen.

Det er ikke småpenge, der er på spil ved majoren. Præmiepuljen er på mere end 6,5 millioner kroner.

Ved seneste major nåede Copenhagen Flames lige akkurat ikke en plads i slutspillet. I den afgørende knald eller fald-kamp tabte de til netop NIP, der i stedet tog pladsen i kvartfinalen.

Selvom Copenhagen Flames besejrede NIP fredag, lykkedes det dog alligevel for NIP at kvalificere sig til PGL Majoren, der spilles fra 9. til 22. maj.