Sensation: Dansk underdog vinder million-turnering

Tricked Esport slog Virtus Pro i finalen ved V4 Future Sports Festival i Budapest, og kan nu glæder sig over at være vindere af 1,1 million kroner

Det danske CS:GO-hold Tricked Esport vandt deres største sejr nogensinde, da de efter tre maps søndag aften mod polske Virtus.Pro kunne løfte hænderne fra tastatur og mus i triumf som vindere af V4 Future Sports Festival i Budapest.

Triumfen skete efter et flot comeback, da polakkerne vandt første map Mirage, hvorefter Tricked skulle kæmpe sig tilbage på Nuke og Train.

Det var dog lige ved at blive en tand for spændende på Train. Her var danskerne foran hele 14-3, men så satte Virtus Pro gang i deres velkendte plov, og åd sig tilbage i kampen med syv runder i streg.

Tæt på gummiarme

Tricked havde ellers flere overtalssituationer, hvor polakkerne så ud til at være nedkæmpet, men på mirakuløs vis fik vendt runderne til sejr, og man frygtede, at der var gummiarme på vej i Nicolai ‘HUNDEN’ Petersens lejr.

Men danskerne bevarede roen, holdt hovedet koldt og fik hevet de sidste to runder i land med hiv og sving, så de kunne afgøre Train med 16-11. Sejren kom i hus efter en solid holdindsats og vigtige aktioner fra særdeles velspillende Lucas ‘Bubzkji’ Andersen og Fredrik ‘roeJ’ Røj Jørgensen.

Forinden havde Frederik ‘acoR’ Gyldstrand også imponeret på Nuke, og i det hele taget spillede Tricked en fremragende turnering. I semifinalen nedlagde de ingen ringere end de brasilianske stjerner fra MIBR (Made in Brazil, red.) i overbevisende stil med 2-0.

Forinden turneringen i Budapest lå Tricked rangeret som nummer 23 i verden, men når verdensranglisten bliver opdateret mandag, kan holdet helt sikkert se frem til en forbedring af den position. Sejren i Budapest sikrer holdet 1,1 millioner kroner.

Tricked består af Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen, Lucas ‘Bubzkji’ Andersen, Frederik ‘acoR’ Gyldstrand, Fredrik ‘roeJ’ Røj Jørgensen og Rasmus ’sjuush’ Beck.

