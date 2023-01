Sigter efter rekorden: - Vi har allerede udvidet vores trofæskab

Mandag aften skydes den 22. sæson af POWER Ligaen i gang, og dermed går jagten på titelforsvaret også ind for MASONIC, der i de seneste to sæsoner har løftet pokalen.

I MASONIC-lejren ser de også frem til at få gang i sæsonen igen efter knap en måneds pause, hvor der både er vinket farvel til to spillere, mens de resterende tre har forlænget, og der er hentet nyt blod ind på prøve.

Det fortæller MASONICs administrerende direktør og holdets konstituerede træner, Andreas 'blaq' Elversøe.

- MASONIC og jeg personligt er super spændte på at komme igang. Vi har set frem til at komme igang igen, særligt efter at klubben har forlænget med de tre kerne-spillere, der var med til at løfte trofæet i sidste sæson, siger han.

Trofæskabet er udvidet

Annonce:

Det har dog ikke været den idéelle optakt for mandskabet, der i 2022 nåede alle tre finaler i POWER Ligaen. Men derfor håber direktøren stadig på at stå med trofæet, når denne sæson er slut.

- Vores optakt har været turbulent med influenza, udskiftninger og en prøveperiode på to nye spillere, som gør, at vi må stille os lidt ydmyge i forhold til den succes, vi hurtigt vender os til i MASONIC.

- Jeg vil meget gerne have et tredje trofæ - vi har allerede udvidet vores trofæskab.

- Det er klart en målsætning at vinde igen, ikke bare for klubben men også for spillerne. Det fylder på den måde, at vi arbejder med det som en målsætning, men det er ikke noget, vi taler om. Vi har et klart fokus på at udvikle os som hold henover turneringen, og den træning der er i at møde danske mandskaber, at være underdog og at være favorit - der er noget med mindsettet her.

Nyt format

Annonce:

Denne gang er antallet af hold i den bedste række skåret ned til otte, og det er kun de fire bedste, som efter grundspillet går videre til slutspillet. Det burde ikke på papiret være et problem for MASONIC, der de seneste to grundspil er havnet på en af de to øverste pladser.

Men 'blaq' slår fast, at det er vigtigt at tage det én kamp ad gangen.

- Det er klart en mere udfordrende opgave, vi står over for, både med nyt format og nye spillere. Men det er en stor fejl at begå, hvis man har fokus på tilspidsningen i konkurrencen, og at det kun er top 4, som går videre til et slutspil.

- Hvis ikke du tager hver kamp, af samme vigtighed, er det bare uprofessionelt. Det er noget jeg går meget op i.

Mandag aften gælder det først Prosapia, inden arvefjenderne fra Tricked står klar klokken 21:00. Og netop Tricked er et af de to mandskaber, blaq har høje forventninger til denne sæson.

- Vores største konkurrenter denne sæson må klart være Tricked og Astralis Talent.

Annonce:

- Begge klubber har lavet nogle ændringer i truppen, som jeg anser for at være stærke, og jeg har meget respekt for det arbejde, Sebastian 'larsen' Larsen har lavet i Counter-Strike - jeg tror faktisk at han kommer til at være en dygtig træner.

- 'Kristou' (Kristoffer 'Kristou' Aamand, red.) er for mig, totalt genopstået sidste år og, med 'br0' (Alexander 'br0' Bro, red.) tilbage i dansk CS - så er Astralis Talent-projektet stærkere end nogensinde, lyder det fra blaq.

MASONIC skyder POWER Ligaen i gang klokken 19:00 mod Prosapia. Klokken 21:00 tager de imod Tricked.