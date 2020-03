Simpel formel på CS-succes

Der var ingen over eller ved siden af, da IEM Katowices mest værdifulde spiller blev kåret søndag aften.

Kort forinden havde NaVi skudt G2 sønder og sammen i en historisk kort bedst ud af fem-finale, hvor Aleksandr ’s1mple’ Kostyliev igen viste, hvorfor han af mange betragtes som den absolut bedste spiller i Counter-Strike.

Ukraineren havde gennem turneringen pløjet modstandere ned med den største selvfølgelighed, og sluttede da også finaleserien med en score på 59-29 kombineret med en rating på 1.52.

Kun overgået af holdkammeraten Kirill ’Boombl4’ Mikhailov, der sluttede med en rating på 1.68.

’s1mple’, der mod Astralis i semifinalen sluttede med en rating på hele 1.79, talte efter turneringen med hltv.org om de fremskridt, som han selv og NaVi havde vist under turneringen.

- Jeg synes at vi gør et godt stykke arbejde, og jeg er bare glad for at alle viser sig frem. Alle var på et helt nyt niveau, når det kommer til selvtillid, og på grund af det spiller vi på 100%.

- Jeg så ’Boombl4’ smile og grine over sin score i finalen, og jeg var nødt til at spørge mig selv, hvordan det kan ske, at vores kaptajn så nemt formåede at kontrollere Nuke. Sådan var det med alle mine holdkammerater. Man har bare en fornemmelse af, at de vil gøre noget sindssygt, siger ’s1mple’.

Sejren ved IEM Katowice kastede 250.000 dollars af sig til NaVi.

Titlen i Polen betyder samtidig, at 's1mple' og resten af holdet rykker op på andenpladsen på verdensranglisten.

