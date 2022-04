Skæbnedag for danske stjernehold

Det er knald eller fald for de danske CS:GO-stjerner, når der onsdag spilles kvartfinaler i ESL Pro League Sæson 15.

Efter et veloverstået gruppespil sikrede Astralis og Heroic nemlig en plads i slutspillet, og det blev skudt i gang tirsdag.

I tirsdagens første runde af slutspillet bookede FaZe og ENCE nemlig billetter til kvartfinalerne, og nu skal de to sidste kvartfinalister findes.

Vi begynder med opgøret mellem Astralis og Entropiq, og her er der oplagt mulighed for revanche til de danske stjerner. To gange har de nemlig mødt russiske Entropiq i løbet af det seneste halve år, og begge gangene er det endt med Entropiq-sejr.

Vinderen af kampen mellem Entropiq og Astralis skal møde brasilianske FURIA i kvartfinalen, der spilles fredag i denne uge.

Muligt naboopgør venter

Senere på dagen skal vi have Danmarks nuværende bedste mandskab, Heroic, i ilden.

De var ligesom Astralis i gruppe D og vandt i sidste uge danskerderbyet i gruppespillet. Og nu skal de så i kamp mod amerikanske Liquid, hvis drømmen om en kvartfinaleplads skal gå i opfyldelse.

Sidst de to hold mødtes var til BLAST Premier Fall Final i Royal Arena i november sidste år. Her tog Heroic sejren 2-1, men meget er sket med Liquids holdkort siden da.

Ind er nemlig kommet det unge AWP-talent Josh '⁠oSee⁠' Ohm samt de to veteraner Richard 'shox' Papillon og Nick 'nitr0' Cannella. Det har dog været en blandet pose bolcher resultatmæssigt indtil videre i løbet af året.

Blandt andet blev det som bekendt til avancement fra gruppespillet i ESL Pro League. De skuffede dog gevaldigt til IEM Katowice i februar, hvor de sluttede på en delt sidsteplads.

Skulle Heroic snuppe sejren over Liquid i dagens kamp, kan de se frem til at møde svenske NIP i kvartfinalen. Vi kan således ende ud med et naboopgør i kampen om semifinalepladsen.

Onsdagens kampe er:

◴ 15:30 - Entropiq vs. Astralis

◴ 19:00 - Heroic vs. Liquid

Alle kampene kan ses på TV 2 PLAY eller gratis på ESL's Twitch-kanal.