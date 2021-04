Skæbnekampe i vente for danske storhold

Torsdag går det igen løs for de danske stjernemandskaber Astralis og Heroic i CS:GO-turneringen ESL Pro League.

Efter et veloverstået gruppespil i marts går turneringen nu ind i den sidste del af slutspillet, inden finalen venter søndag i denne uge.

Begge de danske hold vandt hver deres gruppe og skal derfor i kamp torsdag. Her brager Astralis sammen med russiske Gambit klokken 19:00, hvor en sejr vil udløse en plads i semifinalen, mens et nederlag vil betyde en plads i kvartfinalen.

I dagens anden kamp er det et klassisk arvefjendeopgør mod de svenske naboer. Her møder Heroic nemlig NIP i et opgør, der ligesom i Astralis’ tilfælde kan udløse en plads i semifinalen eller kvartfinalen.

‘Dansk’ underdog venter i kvartfinalen

Det er ikke kun Astralis og Heroic, der sørger for Dannebrogs tilstedeværelse i turneringen. For også på det internationale mandskab Complexity er der rød-hvide farver. Holdkaptajnen er Benjamin ‘blameF’ Bremer, mens også Kristian ‘k0nfig’ Wienecke er på holdkortet.

Complexity imponerede alt og alle i weekenden, da de efter at have sluttet toer i deres gruppe, stod over for det russiske mesterhold NaVi, der lige nu topper verdensranglisten.

Det skræmte tilsyneladende ikke ‘blameF’ og kompagni, der vandt kampen 2-0. Og dagen efter gentog de så bedriften og slog Virtus.pro ud. De er derfor klar til kvartfinalen, hvor det gælder den ene af taberne af aftenens kampe.

Dagens kampe i ESL Pro League er som følger:

Klokken 15:30 - Heroic vs. NIP

Klokken 19:00 - Gambit vs. Astralis

Fredag, lørdag og søndag spilles så kvartfinaler, semifinaler og finale. Kampene kan ses på TV 2 PLAY eller på Twitch.