Skandalen vokser: Dansker indrømmer snyd

Endnu en dansk Counter Strike-træner indrømmer, at han har snydt i computerspillet CS: GO.

Allan 'Rejin' Petersen erkender i en udtalelse, at han snød i mindst fire kampe, da han var træner for CS: GO-holdet Tricked i 2017 og 2018.

Det skriver den sportens største nyhedsside HLTV.

Mere konkret har han udnyttet en systemfejl, der betød, at han kunne se kampene fra et valgfrit sted på banen. Dermed kunne han potentielt se modstandernes træk, hvilket giver en stor fordel i spillet.

Det var samme 'bug', som den danske Heroic-træner Nicolai 'HUNDEN' Petersen for nyligt indrømmede at have brugt, hvilket har betydet, at han er blevet udelukket for sporten i et år.

Allan 'Rejin' Petersen er i dag træner for holdet Mousesports, og han er nu blevet suspenderet af sit hold.

- Desværre valgte jeg på det tidspunkt at udnytte fejlen, og jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger. Der er absolut ingen undskyldninger. Én ting kan jeg dog sige med sikkerhed, og det er, at spillerne under ingen omstændigheder var klar over fejlen. Det samme gælder Tricked som organisation og Mousesports, siger han.

Han siger i samme udtalelse, at han aldrig har udnyttet fejlen i spillet som træner for Mousesports.

Tidligere på ugen erkendte træneren Nicolai 'Hunden' Petersen, der står i spidsen for det danske hold Heroic, at have snydt i to kampe. Den ene kamp var mod de danske rivaler fra Astralis.

