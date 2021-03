Skrotter spiller efter nedrykning

Singularity har valgt at fjerne Emil ‘Remoy’ Schlichter fra holdkortet som følge af en række svingende præstationer i ESEA Premier, hvilket resulterede i, at holdet rykkede ned.

Efter en række skuffende resultater er Emil ‘Remoy’ Schlichter nu fortid i Singularity.

Det står klart, efter holdet tirsdag annoncerede på deres hjemmeside, at danskeren er blevet rykket ud på bænken.

Singularity, der er Danmarks syvende bedste hold, har senest deltaget i ESEA Premier. Her blev det dog kun til en enkelt sejr i otte kampe, hvorfor holdet nu er rykket ned i den lavere division, Advanced.

Nedrykningen koster den 23-årige dansker pladsen på holdet, da Singularity har set sig nødsaget til at foretage noget, så de kan komme tilbage i ESEA Premier.

- Jeg har haft en hård tid i Singularity, da spillere er blevet solgt til højre og venstre, så jeg havde problemer med at finde mig til rette i min tid i Singularity, men jeg ved, at jeg har et uforløst potentiale. Jeg tror, at holdet er på vej i den rigtige retning, og at de bare skal fortsætte træningen, men det bliver uden mig, udtaler ‘Remoy’.

‘Remoy’ har været en del af Singularity siden sommeren 2020, men siden da er det ikke blevet til de helt store triumfer.

Senest formåede holdet dog at kvalificere sig til Nordic Masters Spring 2021, hvor de skal dyste mod hold som ENCE og Galaxy Racer. Her er der en plads i BLAST Premier Spring Showdown på højkant, hvorfor Singularity altså ganske hurtigt skal på udkig efter en erstatning for ‘Remoy’.

Som følge af udskiftningen består Singularity nu blot af fire spillere i form af Anton ‘notaN’ Pedersen, Danni ‘smF’ Dyg, Sebastian ‘larsen’ Larsen og Oliver ‘IceBerg’ Berg.