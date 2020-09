Skudt væk efter katastrofal dag

Mandagens kampe i Elgiganten Ligaen bød på tre hårde opgaver for CS:GO-holdet Tricked, og det gik slet ikke, som holdet havde håbet.

Tricked lå i toppen inden kampene mod Lyngby Vikings, Enable og Copenhagen Flames, men her dagen derpå er Tricked røget helt ned på syvendepladsen, da Tricked tabte alle tre kampe.

Det danske hold er ellers blandt favoritterne til at vinde ligaen, men hvis det skal blive en realitet, kræver det, at Tricked vinder mere end hver anden kamp.

- Det vil være en kæmpe katastrofe, hvis Tricked misser slutspillet. Tricked har altid været et hold, der, i de danske turneringer, har været med helt oppe, hvor det sjove sker. De er en klar favorit til at ende i top fire i grundspillet, så ikke at ramme slutspillet vil være katastrofalt, siger Jesper ‘Quintin’ Moe, der til daglig kommenterer Elgiganten Ligaen.

Lige inden sæsonstarten mistede Tricked Magnus ‘Toft’ Toft, og holdet har derfor været nødsaget til at bruge flere midlertidige stand-ins.

Det slutter dog nu, for på fredag åbner transfervinduet, og her forventes Tricked at hente Jonas ‘dfen’ Sørensen i Enable. Han har i et stykke tid været inde omkring holdet i andre turneringer, men han er indtil på fredag låst til Enable i Elgiganten Ligaen.

- Transfervinduet står for døren, og der får Tricked endelig etableret den startfemmer, som de har været foruden i mange af kampene. Jeg er ikke i tvivl om, at Tricked rammer slutspillet, når grundspillet er ovre, siger ‘Quintin’.

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen forventes at være afsluttet i slutningen af november, og vinderen kan næsten med garanti kalde sig Danmark sjettebedste hold.

Du kan følge med igen på mandag, hvor der igen spilles kampe.

