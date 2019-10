Skuffelse og jetlag forstyrrer Astralis

Nederlaget i finalen ved ESL One New York var en bitter pille at sluge for danskerne i Astralis

Det var slukørede Astralis-spillere, der kunne se amerikanske Evil Geniuses rejse sig fra stolene og modtage hjemmepublikums hyldest i Barclays Arena i New York natten til mandag.

Amerikanerne vandt finalen ved ESL One med 3-1 i maps, og Astralis’ kaptajn Lukas ‘gla1ve’ Rossander og resten af holdet måtte tage til takke med andenpladsen.

Dermed har de stadig til gode at vinde en ESL One-turnering.

- Vi har spillet ESL One i New York før, men ikke kommet videre fra gruppespillet, så at nå finalen og spille i en fyldt arena var selvfølgelig stort og viser, vi er på rette vej, siger Lukas ‘gla1ve’ Rossander.

- Når det så er sagt, så er det sindssygt irriterende at tabe en finale. At blive nummer to i så stærkt et selskab, efter at have slået blandt andet Team Liquid i semifinalen, er i sig selv en god præstation, men at se andre løfte trofæer bliver aldrig min yndlingsbeskæftigelse.

Jetlag kan spille ind

‘gla1ve’ og resten af holdet skal nu søge genoprejsning ved Dreamhack Masters i Malmø.

Men der bliver ikke lang tid til at forberede sig. Straks efter finalen fløj Astralis mod Sverige, for Dreamhack Masters begynder i dag, blot halvandet døgn efter finalen i New York.

- Normalt ville vi bruge en uge eller to på at forberede den næste turnering, tage i fitness og få hovedet clearet, men vi får ikke meget hviletid denne gang. Vi ved, der altid kommer mange danskere, og vi har det godt med de svenske fans, så det er en turnering, vi virkelig gerne vil vinde, siger ‘gla1ve’.

På trods af den manglende forberedelse er målet stadig en sejr i en tætpakket turnering, der byder på banemanden fra New York, Evil Geniuses. Derudover stiller Team Liquid, franske Vitality og de forsvarende mestre fra danske North også op for at nævne et udpluk af verdenseliten, der mødes i Sverige.

- Udfordringen er selvfølgelig den manglende forberedelsestid og måske noget jetlag, men det bliver aldrig en undskyldning. Vi spiller for at vinde - også i Skåne, lyder det fra ‘gla1ve’.

Astralis møder i deres første kamp ved Dreamhack Masters amerikanske Team Envy. Vinderen af turneringen kan se frem til en præmie på knap 700.000 danske kroner og en plads ved IEM-turneringen i Katowice næste år.

