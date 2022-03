Skuffer fælt

Når vi til april skal have skudt gang i slutspillet i ESL Pro League Sæson 15, bliver det uden verdens tredjebedste hold, G2.

Det står klart, efter det højt profilerede CS:GO-mandskab lørdag aften blev slået af Entropiq, der til gengæld er sikre på en plads i slutspillet.

G2 kom ellers godt fra start i gruppe A, der blev skudt i gang tidligere på ugen. Her slog de sikkert australske Looking For Org, men så stoppede magien ellers for G2, som flere havde spået sikkert avancement.

For torsdag måtte de se sig slået 2-0 af MOUZ, der har danske Dennis 'sycrone' Nielsen som træner, inden både fnatic og Entropiq i de efterfølgende kampe tog sejre på 2-1.

Og med gårsdagens nederlag til Entropiq kan G2 ikke længere nå en af de tre øverste placeringer, som altså går videre til slutspillet.

De pladser indtages i stedet af fnatic og Entropiq samt NIP med danske Patrick 'es3tag' Hansen på holdkortet. NIP er inden søndag aftens kamp ubesejret i gruppen, og de møder i sidste kamp G2. Ingen af de to mandskaber har dog reelt noget at spille for, da NIP ikke kan vippes af førstepladsen, og G2 ikke kan gå videre.

Til gengæld skal fnatic og Entropiq i direkte duel om andenpladsen, som betyder en potentielt nemmere lodtrækning i slutspillet.

NIP er qua deres førsteplads sikre på en plads i kvartfinalen af turneringen, der har en præmiepulje på over 5,6 millioner kroner. Finalen i turneringen spilles 10. april.

Disse kampe er på programmet søndag aften:

19:30 - G2 vs. NIP

19:30 - fnatic vs. Entropiq

19:30 - MOUZ vs. Looking For Org

Stillingen i gruppe A, inden søndagens kampe er:

NIP - 12 point fnatic - 9 point Entropiq - 9 point G2 - 3 point MOUZ - 3 point G2 - 0 point

Aftenens kampe kan ses gratis på ESL's Twitch.

Danskere i kamp i næste uge

Onsdag i næste uge skydes gruppe B i gang, og her er der også danske ansigter på flere hold.

Blandt andet har vi åbningskampen den tidligere Astralis-trio Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif og Danny ‘zonic’ Sørensen, som til nytår skiftede til franske Vitality.

Deres første kamp er mod Sprout, som har dansk islæt i form af Rasmus 'raalz' Steensborg, Victor ‘Staehr’ Staehr på selve holdkortet, mens Danny 'BERRY' Krüger træner holdet.

Desuden er der danske holdkaptajner på henholdsvis ENCE og FaZe, da Marco 'Snappi' Pfeiffer styrer slagets gang på ENCE, mens Finn 'karrigan' Andersen skal gelejde sine FaZe-tropper til triumf.

Astralis og Heroic er begge i gruppe D, som skydes i gang i slutningen af marts.