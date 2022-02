Smadrer stimen

Tricked er ikke længere ubesejrede, og toppen af POWER Ligaen er stadig helt åben.

Det står klart, efter onsdagens to kampe i Danmarks stærkeste CS:GO-liga er løbet af stablen, og her fik vi sidste sæsons finalister, LosReyes, i kamp.

Først blev Astralis Talent slået efter en enkelt gang overtid, der endte med en 19-16, og herefter ventede Tricked, der før aftenens kamp havde gjort rent bord i POWER Ligaen.

Men Alexander 'alexsomfan' og resten af LosReyes-mandskabet tog fusen på Tricked, der måtte se sig slået med hele 16-3.

I kampen var især Thomas 'Ryxxo' Nielsen stærkt spillende og leverede 29 'kills'. Til sammenligning var Oliver Bent 'Kwezz' Rasmussen bedste mand for Tricked. Han endte med 13 'kills'.

Halvvejs i sæsonen

De to kampe markerer samtidig, at vi nu er halvt gennem sæsonen, og her har Tricked fortsat føringen med 30 point efter 11 kampe.

De er dog skarpt forfulgt af MASONIC, DREAM og LosReyes, der hver især har 27 point og dermed stadig kan tage førstepladsen i grundspillet.

Det er som bekendt top 6, der kommer i slutspillet, og her har vi foruden de fire førnævnte også selskab af Linx Legacy samt Brøndby, der tager de sidste pladser i skrivende stund. Astralis Talent er med sine 15 point á point med de to hold, men de er dårligere i indbyrdes opgør.

I bunden af rækken ser det svært ud for Atlantic og AGF, der med seks point værd indtager de nederste placeringer og dermed ligger til at rykke ud af POWER Ligaen.

Mandag i næste uge skydes anden halvdel af POWER Ligaen sæson 19 i gang.