Snyd får ikke konsekvenser

ESIC har besluttet sig for ikke at straffe CS:GO-trænere og spillere, som tidligere har snydt ved såkaldt stream-sniping.

Det får ikke konsekvenser for de spillere og trænere, som har kigget med på streamen, mens de selv spillede den pågældende kamp, der blev vist.

Det skriver Esports Integrity Commission (ESIC), der er CS:GO's vagthund, på Twitter.

ESIC har igennem længere tid undersøgt en række sager, hvor spillere og trænere skulle have kigget med på streamen. De nåede dog frem til, at bevisbyrden er svær at løfte, og at nogle sager er meget komplekse.

Derfor er ESIC nået frem til, at ingen bliver straffet for tidligere at have siddet på streamen, men fremover falder hammeren.

Undersøgelsen peger på, at der er alarmerende mange tilfælde, hvor spillere og trænere på alle niveauer har benyttet sig af såkaldt stream-sniping.

Når du stream-sniper, ser du den pågældende stream, der viser din egen kamp. Du kan derfor få værdifuld information om fx modstanderholdets økonomi og tendenser, da streamen typisk kun er en lille smule forsinket.

Den igangværende pandemi, som har flyttet mange kampe og turneringer væk fra arenaer og hjem hos spillerne selv, har fået anmeldelserne af mulig stream-sniping til at eksplodere. Særligt i maj og juni fik ESIC mange anmeldelser.

De pågældende spillere, trænere og hold, som ESIC har efterforsket, er nu blevet advaret mod at bryde reglerne og stream-snipe i fremtiden.

Samtidig anbefaler ESIC, at turneringerne sætter forsinkelsen på streamen op til tre minutter.

