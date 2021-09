Solid start for forsvarende mestre

AaB tog mandag aften hul på titelforsvaret i POWER Ligaen sæson 18, og det blev en god start for nordjyderne.

De krydsede klinger med DREAM.gg, der med nød og næppe sikrede sig overlevelse i seneste sæson, hvor AaB gik hele vejen, og mandag aften var klasseforskellen også til at se.

Især Rasmus ‘SandeN’ Sanden, som for tiden spiller med på AaB-holdet, var i storform og sikrede sig med 31 kills banens bedste score.

Bedste mand for DREAM.gg var Benjamin ‘Vaegten’ Badstue, der i sidste sæson tørnede ud for netop AaB. Han nåede at få 19 kills på scoreboardet i mandagens kamp.

Tophold buldrer videre

Også Astralis Talent skulle i kamp mandag aften, hvor de skulle forsøge at sætte en stopper for ligaens førerhold OPAA, der efter fire kampe havde maksimumpoint.

Det blev til yderligere tre point på kontoen for OPAA, der slog Astralis Talent 16-12. I kampen var især Thomas ‘Ryxxo’ Nielsen brandvarm og fik nedlagt Astralis Talent-spillerne svimlende 38 gange i løbet af de 28 runder.

Med sejren er OPAA oppe på 15 point efter fem kampe og ligger solidt i svinget til at gentage sidste sæsons bedrift, hvor de vandt grundspillet i POWER Ligaen.

Mandagens kampe endte således:

18:00 - Madsport Esports vs. Spirit of Amiga - 16-10

19:00 - AaB vs. DREAM.gg - 16-8

20:00 - OPAA vs. Astralis Talent - 16-12

21:00 - DREAM.gg vs. Madsport Esports - 16-13

Stillingen i POWER Ligaen efter mandagens kampe er som følger: