Spiller får sparket fra Astralis Talent

Rasmus ‘Zyphon’ Nordfoss er fortid hos Astralis Talent.



Det offentliggjorde Astralis i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag. Her forklarer holdets træner Dennis ‘vnG’ Vang, at det blandt andet er forventningerne til hinanden, der er grunden til, at den 17-årige dansker nu må se sig om efter et andet hold.

- Rasmus er en virkelig dygtig spiller, som, hvis han vil, kan nå rigtig langt, men vi har stille og roligt fundet ud af, at tidspunktet ikke er det rigtige i forhold til de forventninger, vi har til hinanden, siger ‘vnG’ og tilføjer:

- Derfor tror vi på, det er bedst for både Rasmus og Astralis Talent, at vi går hver til sit – med alle de bedste ønsker for Rasmus, som har været en vigtig del af vores første tid som talentgruppe og hold, slutter træneren.

En af de første

‘Zyphon’ var en af de fem spillere, der i december blev præsenteret som Astralis’ nye talenthold, Astralis Talent.

I de første måneder af i år har holdet blandt andet deltaget i Elgiganten Ligaen Sæson 16, hvor det blev til en 8. plads og drømmen om en slutspilsplads lige akkurat glippede.

Den nu tidligere Astralis Talent-spiller sætter i pressemeddelelsen også ord på årsagen til bruddet.

- Jeg vil først og fremmest gerne takke Astralis for en spændende og lærerig tid på talentholdet. Det blev desværre lidt kortere end jeg havde håbet, da vi ikke helt kunne få de forskellige målsætninger til at mødes på nuværende tidspunkt, og vi er derfor blevet enige om at vores veje skilles. Nu skal jeg have lidt tid til at tænke over hvad fremtiden skal bringe i forhold til CS. En særlig tak til Dennis for støtte og sparring hele vejen, siger han.

I marts blev første udskiftning foretaget, da Astralis Talent satte Mathias ‘R0nic’ Pinholt på bænken og hev Alexander ‘Altekz’ Givskov ind.

Hvem der skal tage over for ‘Zyphon’ i Astralis Talent, har holdet endnu ikke løftet sløret for, men jagten er sat ind, skriver holdet.