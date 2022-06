Stjerne afviser utroskab, vold og stofmisbrug

Utroskab, vold og et massivt stofmisbrug.

Det er nok de færreste, der tænker det om den tidligere NaVi-stjerne Kirill 'Boombl4' Mikhailov, men det har onsdagen vendt op og ned på.

Her begyndte der nemlig at dukke både videoer og billeder op af en person, som sniffer noget hvidt pulver og sidder med sin penis fremme. Personen ligner 'Boombl4', og derfor blev videoerne og billederne hurtigt spredt på sociale medier.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at slå fast, hvorvidt videoerne og billederne er ægte, og om det rent faktisk er 'Boombl4', der fremgår af dem.

Også 'Boombl4's nu ekskones sociale medier begyndte at blive delt, da hun på Telegram lagde en række opslag op med meget voldsomme anklager.

Her skriver hun blandt andet, at ' Boombl4' har slået hendes tand ud, at han har været hende utro flere gange, og at han er en stofmisbruger.

Derudover fremgår det også af hendes opslag, at de er blevet skilt efter blot at have været gift i lidt over fem måneder.

E-sport i Royal Arena. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Stjerne afviser

'Boombl4' var hurtig til selv at melde sig på banen, da han på Twitter bekræfter, at parret er blevet skilt.

Den russiske spiller nægter dog alle anklager, hvorfor han snart har i sinde at anlægge sag om injurier.

Det skriver han på Twitter, hvor han også afslører, at han er blevet forsøgt afpresset. Formentlig med de føromtalte videoer og billeder.

- I dag blev jeg skilt fra min kone og afpresset med flere billeder og videoer samt en stor mængde falsk information. Jeg anlægger snart en injuriesag. Mange tak til alle for støtten og forståelsen i denne svære tid.

Parret var ellers noget af en solstrålehistorie, da 'Boombl4' friede til sin nu tidligere kone på scenen i Stockholm, lige efter NaVi havde vundet majoren.

Kort tid efter blev de gift, men ægteskabet har nu fået en meget grim slutning.

Bænket af mystiske årsager

'Boombl4' blev meget overraskende bænket i NaVi den 28. maj, efter at holdet havde ligget nummer et på verdensranglisten i næsten ni måneder og netop var røget ned på andenpladsen.

NaVi gjorde det da også klart, at beslutningen ikke skyldtes noget sportsligt. De kaldte det i stedet for en beslutning truffet med henblik på at eliminere "de høje risici vedrørende omdømmet for vores klub".

Da det blev meldt ud, spekulerede flere i, at Ruslands invasion af Ukraine lå til grund, men i dag har flere kædet videoerne, billederne og anklagerne sammen med beslutningen.

Det står dog fortsat ikke klart, om der er en sammenhæng, for NaVi har ikke selv kommenteret på det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra NaVi, men den ukrainske organisation er endnu ikke vendt retur på vores henvendelse.