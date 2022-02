Stjerne bænket: - Jeg følte mig bare lidt brændt ud

Counter-Strike-holdet MASONIC har tirsdag eftermiddag valgt at bænke en af holdets spillere.

Det skrive klubben på Twitter.

Det er 19-årige Mattias ‘m4tt’ Ehlert, der nu er fortid på MASONIC-mandskabet efter en halvsæson, hvor riffelspilleren ellers har leveret stabile præstationer i langt de fleste kampe.

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor MASONIC indtager andenpladsen i POWER Ligaen, Danmarks bedste Counter-Strike-liga, hvorfor det for nogle kan virke underligt, at man sender en af holdets spillere på bænken lige nu.

Sagen er dog den, at beslutningen kommer af Mattias ‘m4tt’ Ehlerts eget ønske, skriver organisationen i udmeldingen.

- I dag har vi sammen med Mattias ‘m4tt’ Ehlert besluttet placere ham på bænken efter hans eget ønske.

Overfor Dust2.dk og Ekstra Bladet forklarer hovedpersonen selv, at han følte sig udbrændt som spiller:

- Jeg følte mig bare lidt brændt ud på Counter-Strike, så jeg havde bare brug for at tage en tænker. Det har som sådan ikke noget med MASONIC at gøre, da jeg faktisk er meget glad for holdet, og at spille med holdet var noget af det sidste, der var sjovt for mig i Counter-Strike.

Vi har spurgt den unge riffelspiller, om beslutningen skyldes, at han er på vej videre til et andet hold. Det er dog ikke planen, oplyser han.

Ny mand på holdet

Til at erstatte Mattias ‘m4tt’ Ehlert på MASONIC-mandskabet melder organisationen, at det bliver Alexander ‘tOPZ’ Miklagard, der nu skal spille med holdet i Danmarks bedste liga samt de andre turneringer, holdet deltager i.

Det er dog fortsat uklart, om Alexander ‘tOPZ’ Miklagard bliver en permanent løsning for det danske hold, eller om han kun spiller for dem midlertidigt.

Alexander ‘tOPZ’ Miklagard hentes ind fra MASONIC Academy, der lige nu spiller i 2. division, hvor akademiholdet øjeblikkeligt indtager førstepladsen i tabellen.

Udover Alexander ‘tOPZ’ Miklagard tæller MASONIC nu Andreas ‘blaq’ Elversøe, Jonas ‘Queenix’ Dideriksen, Theis ‘J3nsyy’ Jensen og Tobias ‘kraghen’ Kragh Jensen.